Полузащитник «Сочи» Сааведра: «Мендес из ЦСКА говорил, что РПЛ очень сильна»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, как решился на переезд из Чили в Россию.

«В России выступают сразу несколько чилийцев. Я знаком с Анхелем Энрикесом из «Балтики», с Мендесом и Давилой из ЦСКА, а также с Хорди Томпсоном из «Оренбурга». Лучше всех общаюсь с Мендесом, он и рассказал больше всего про Россию. Говорил, что здесь очень сильный чемпионат, здесь много физической борьбы. Он сказал, что я буду чувствовать себя здесь хорошо», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

25-летний Сааведра перешел в «Сочи» на правах свободного агента. За южан чилийский хавбек отыграл 3 матча, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

После 20 туров чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место, набрав 13 очков.