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Сегодня, 14:55

Полузащитник «Сочи» Сааведра: «Мендес из ЦСКА говорил, что РПЛ очень сильна»

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Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, как решился на переезд из Чили в Россию.

«В России выступают сразу несколько чилийцев. Я знаком с Анхелем Энрикесом из «Балтики», с Мендесом и Давилой из ЦСКА, а также с Хорди Томпсоном из «Оренбурга». Лучше всех общаюсь с Мендесом, он и рассказал больше всего про Россию. Говорил, что здесь очень сильный чемпионат, здесь много физической борьбы. Он сказал, что я буду чувствовать себя здесь хорошо», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

25-летний Сааведра перешел в «Сочи» на правах свободного агента. За южан чилийский хавбек отыграл 3 матча, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

После 20 туров чемпионата России «Сочи» занимает 16-е место, набрав 13 очков.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
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 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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