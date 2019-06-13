Адвокат Кокорина не понимает, почему в приговор не попали показания других свидетелей

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги заседания прокомментировал "СЭ" сегодняшнее заседание в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда.

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Паки гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Восемь человек являются очевидцами происшествия и утверждают, что Александр не причинял побои Соловчуку. Показания были подтверждены на очных ставках потерпевшим Соловчуком. Они были оглашены, но почему-то в приговор не попали. Как можно строить приговор при отсутствии таких показаний? Непонятно.

Также, почему суд отдал предпочтение именно показаниям Соловчука из 14 человек? В своих показаниях он утверждает, что Саша бросил бутылку в машину. Якобы осколки от бутылки вызвали вибрацию, и он вышел из машины. Соловчук высказывался о Кокорине на предварительном следствии и говорил, что был удар в область плеча, а уже потом на очной ставке сказал, что удар был нанесен в область груди и шеи был. Оставим эти фантазии на совести господина. Есть судебно-медицинская экспертиза, которая говорит обратное.

Следствие действует не очень правильно, когда основывает обвинение моего подзащитного на одном показании Соловчука. (Арман Мкртчян)

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!