Адвокат Александра Кокорина "поблагодарила" журналистов за освещение дела

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова в ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда отметила, что дело имеет резонанс. Она добавила, что если бы не было всего этого, то приговор был бы не таким.

Стукалова: Дело имеет резонанс. Если бы не социальный статус потерпевшим, он бы никогда не имел такой резонанс. Была поднята волна и, конечно, эта волна пошла с обвинительным уклоном. Если бы не это, все бы было по-другому. Но когда это началось, процесс уже было не остановить. Хотелось бы сказать "спасибо" нашей журналисткой братии. Зачем вы все этим занимались? Зачем вы 4 раза в день прокручивали видео? Если бы не было всего этого, и приговор был бы не таким.

Судья: – Давайте все же ближе к дел, а не об упреках журналистам.



Стукалова: Суд не снизил даже месяц срок, перейдя на среднюю тяжесть. Я вообще не понимаю, чем руководствовался суд, когда назначал приговор. Конечно же все мы негодуем по этому делу. Потому что мы хорошо понимаем практику по подобным делам. Если бы дело расследовалось в рамках закона, мы бы никого не видели под стражей, и все было бы замечательно.

Я призываю хоть какую-то гуманность проявите и не отправите этих замечательных ребят на зону. Не просто так Кокорину дали звание чемпиона России, когда он находился в СИЗО. Думаю, он разочаруется в главном. Взвесьте как-то это все.

Напомним, что Кирилл Кокорин, его брат Александр, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии.

При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!