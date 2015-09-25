Фанаты "Спартака" воздержатся от акций протеста в адрес Дзюбы

По данным "СЭ", на матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" фанаты красно-белых не будут устраивать акций протеста против нападающего гостей Артема Дзюбы. Болельщики намерены сосредоточиться на поддержке своей команды. При этом не стоит исключать, что отдельные зрители будут скандировать в адрес футболиста оскорбительные слова.

После кубковой встречи с тверской "Волгой" Дзюба заявил, что припас голы для своего бывшего клуба. 27-летний воспитанник 9-кратных чемпионов России покинул команду зимой, перейдя в аренду в "Ростов". В феврале форвард подписал контракт с "Зенитом", куда и перешел в июле. Напомним, что матч "Спартак" – "Зенит" состоится на "Открытие Арене" завтра в 19.00. На игре ожидается аншлаг. Все билеты проданы.

"Спартак" "Зенит". Центральный матч №1 //

Фанаты "Зенита" не планируют устраивать акций против Широкова