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25 сентября 2015, 19:37

Фанаты "Спартака" воздержатся от акций протеста в адрес Дзюбы

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент
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По данным "СЭ", на матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" фанаты красно-белых не будут устраивать акций протеста против нападающего гостей Артема Дзюбы. Болельщики намерены сосредоточиться на поддержке своей команды. При этом не стоит исключать, что отдельные зрители будут скандировать в адрес футболиста оскорбительные слова.

После кубковой встречи с тверской "Волгой" Дзюба заявил, что припас голы для своего бывшего клуба. 27-летний воспитанник 9-кратных чемпионов России покинул команду зимой, перейдя в аренду в "Ростов". В феврале форвард подписал контракт с "Зенитом", куда и перешел в июле. Напомним, что матч "Спартак" – "Зенит" состоится на "Открытие Арене" завтра в 19.00. На игре ожидается аншлаг. Все билеты проданы.

"Спартак" "Зенит". Центральный матч №1 //
Фанаты "Зенита" не планируют устраивать акций против Широкова

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Испания 1
Португалия 0
2-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
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1
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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