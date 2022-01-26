10 самых заброшенных стадионов в мире

Подборка спортивных арен, которые оказались никому не нужными.

Заполненные трибуны, несмолкающие крики болельщиков и свет прожекторов когда-то украшали эти арены, но теперь они заброшены и их никто не посещает. Рассказываем о самых устрашающих забытых стадионах в мире.

«Монолит» (Волгоград, Россия)

«Монолит». bez.coffee

В Волгограде в 5 км от новой арены, построенной к ЧМ-2018, располагается жуткое место — стадион «Монолит». Сложно поверить, что когда-то здесь был спортивный центр города. Тут тренировались двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева, трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый, чемпион мира по плаванию Юрий Кудинов и многие другие спортсмены из Волгограда.

«Монолит» построили по заказу завода «Красный Октябрь» в 1950-х годах, но с 2010 года стадион полностью закрыт, так как пришел в упадок. Однако власти города задумываются вернуть былую значимость этому месту.

« Водник » (Нижний Новгород, Россия)

«Водник». nn.ru

Стадион «Водник» в Нижнем Новгороде построили в 1937 году. Здесь тренировались прославленные конькобежцы Евгений Летчфорд, Геннадий Пискунов, Наталья Донченко и многие другие. Но на сегодня от объекта остались одни руины.

При этом несколько раз предлагались проекты по реконструкции, однако ни один так и не был утвержден. И это несмотря на то, что стадион находится практически в самом центре Нижнего Новгорода.

Кстати, стадион попал в кадр известного фильма Алексея Балабанова «Жмурки».