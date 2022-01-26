10 самых заброшенных стадионов в мире
Заполненные трибуны, несмолкающие крики болельщиков и свет прожекторов когда-то украшали эти арены, но теперь они заброшены и их никто не посещает. Рассказываем о самых устрашающих забытых стадионах в мире.
«Монолит» (Волгоград, Россия)
В Волгограде в 5 км от новой арены, построенной к ЧМ-2018, располагается жуткое место — стадион «Монолит». Сложно поверить, что когда-то здесь был спортивный центр города. Тут тренировались двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева, трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый, чемпион мира по плаванию Юрий Кудинов и многие другие спортсмены из Волгограда.
«Монолит» построили по заказу завода «Красный Октябрь» в 1950-х годах, но с 2010 года стадион полностью закрыт, так как пришел в упадок. Однако власти города задумываются вернуть былую значимость этому месту.
«Водник» (Нижний Новгород, Россия)
Стадион «Водник» в Нижнем Новгороде построили в 1937 году. Здесь тренировались прославленные конькобежцы Евгений Летчфорд, Геннадий Пискунов, Наталья Донченко и многие другие. Но на сегодня от объекта остались одни руины.
При этом несколько раз предлагались проекты по реконструкции, однако ни один так и не был утвержден. И это несмотря на то, что стадион находится практически в самом центре Нижнего Новгорода.
Кстати, стадион попал в кадр известного фильма Алексея Балабанова «Жмурки».
«Понтиак Сильвердоум» (США)
«Понтиак Сильвердоум» был построен в 1975 году в Детройте за 75 миллионов долларов. Арена была рассчитана на 80 тысяч мест. Этот стадион можно назвать культовым для США. Здесь состоялись три игры чемпионата мира по футболу (соккеру) 1994 года, включая даже матч-открытие США — Швейцария и встречу группового этапа сборной России со Швецией, где наша команда проиграла (1:3).
Проводились также финал Супербоула, дважды — финал NCAA, Матч всех звезд НБА, финал U.S.Cup. А еще тут выступали музыканты Led Zeppelin, Элвис Пресли, Мадонна, Rolling Stones, Metallica, Scorpions и многие другие. На «Понтиак Сильвердоум» даже папа Римский Иоанн Павел II отслужил мессу.
В 2014 году грянул финансовый кризис, из-за которого денег на содержание арены у властей Детройта не осталось. Хоть в разные годы его выставляли на аукционы, но продолжить свою жизнь стадион не смог. Некогда огромная и востребованная арена просто оказалась никому не нужной.
«Донбасс Арена» (Украина)
Донецкая «Донбасс Арена», рассчитанная на 53 тысячи зрителей, была построена в 2009 году. Стоимость сооружения оценивается в 400 миллионов долларов. Украинский стадион принимал матчи Евро-2012, также он являлся домашним для известного в Европе футбольного клуба «Шахтер». Но сегодня «Донбасс Арена» не используется.
Причиной этого стал вооруженный конфликт в восточной части Украины. Спортивное сооружение утратило свою привлекательность, а местами даже было разгромлено.
Стадион «Авангард» (Украина)
«Авангард» расположен в городе Припяти Киевской области. Вместимость — 5 тысяч зрителей. Вокруг поля установлены беговые дорожки. «Авангард» был построен в 1986 году для ФК «Строитель», но его официальное открытие не состоялось, и никто из спортсменов всем этим воспользоваться не успел. Перед торжественным мероприятием жители города были экстренно эвакуированы из-за аварии на Чернобыльской АЭС.
Теперь арену посещают только туристы, которые приезжают посмотреть зону отчуждения, а в первое время трагедии площадку стадиона использовали для авиатехники.
Многое осталось заброшенным в Припяти. Вот так, например, выглядит бассейн.
«За Лужанками» (Чехия)
Стадион «За Лужанками«, вмещающий до 50 тысяч зрителей, из чешского города Брно просуществовал с 1953 по 2001 год. Здесь проходили футбольные матчи клуба «Збройовка». Однако критериям ФИФА арена не соответствовала, и позже клуб перебрался на Городской футбольный стадион, а этот остался пустовать.
Арена считалась одной из самых крупных во времена Чехословакии. Тут побили рекорд по посещаемости в Первой чешской лиге, который установили в матче «Брно» — «Славия» в сезоне-1996/97. Его несколько раз планировали реконструировать, но власти города испугались крупных трат. Сейчас все посещают «За Лужанками» как заброшенную достопримечательность.
Олимпийские объекты Сараева (Босния и Герцеговина)
В 1984 году зимние Олимпийские игры состоялись в Сараеве, тогда еще городе Югославии, а сейчас — столице Боснии и Герцеговины. Для масштабного спортивного события было возведено несколько крупных объектов. Сегодня увидеть эти сооружения практически невозможно.
Во время войны на Балканах многое оказалось уничтожено, а восстанавливать никто их не стал. Сейчас территория объектов покрылась мхом и поросла деревьями. А на месте Олимпийской деревни сейчас вообще располагается кладбище.
Вот так, например, выглядит некогда бобслейная трасса.
Олимпийские объекты в Афинах (Греция)
Родина Олимпиады приняла в 2004 году Игры. Однако на сегодняшний день от десятков объектов спортивных соревнований практически ничего не осталось. Функционирует полноценно всего несколько. Все потому, что большинство арен оказались не нужны городу, а значит, можно считать, что 15 миллиардов долларов, которые были вложены в проведение Олимпиады, растворились в воздухе.
На протяжении нескольких лет местным жителям обещают, что объекты будут реконструированы, но этого так все и не происходит. Некоторые греческие стадионы уже просто поросли травой. Они являются наглядным примером для всех потенциальных организаторов Игр — и летних и зимних, — как не надо распоряжаться олимпийским наследием.
Олимпийские объекты в Берлине (Германия)
В плачевное состояние пришли и объекты летних Олимпийских игр 1936 года, которые состоялись в Берлине. В пригороде немецкой столицы, Эльстале, остались настоящие руины. Хотя изначально там располагались Олимпийская деревня и бассейн. Пострадали здания во время Второй мировой войны. Сначала на олимпийских объектах разместили бараки для немецких солдат, потом развернули военный госпиталь, а уже после 1945 года в Эльстале обитали советские военные.
С 1960-х годов спортсмены из Германии некоторое время даже тренировались в Эльстале, но с годами спортивные сооружения оказались заброшены. Сегодня здесь только проводят экскурсии.
Стадион Могадишо (Сомали)
Крупный стадион в Сомали построили в 1978 году усилиями китайских инженеров. Арена принимала матчи, концерты и даже политические акции. «Стадион Могадишо» во время гражданской войны в 1991 году был оккупирован ополченцами. И на многие годы это место стало базой вооруженных групп.
В 2012 году, когда политическая обстановка улучшилась, Федерация футбола Сомали (SFF) обратилась с просьбой к войскам Африканского союза освободить национальный стадион, чтобы его снова можно было использовать. Так началась масштабная реконструкция.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7