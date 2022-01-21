У истоков фанатского движения

Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть девятая.

Первый круг пройден. Борьба на обоих полюсах таблицы по мере приближения к финишу обострится. На самом верху комфортно чувствовал себя чемпион. Высота для него привычная, воздух чистый, дышится легко. Игра стабильная, надежная, фабрика по добыванию очков работала бесперебойно. Вопрос о золоте, так многим казалось, и не без оснований, закрыт. На серебро претендуют «Спартак» и тбилисцы. По игре и потенциалу конкурентов у них нет. Но в футболе всякое случается, не всегда побеждает тот, кто достойнее, сильнее. Преимущество свое необходимо доказывать одним надежным способом — чаще забивать и побеждать.

На южном полюсе, в зоне вылета, давка нешуточная, здесь стараются отойти подальше от края пропасти. Развязка наступит непосредственно перед закрытием занавеса.

«Такая поддержка нам не нужна»

Передвижениями по турнирной лестнице в разных направлениях займусь позже. Пока же перейду к делам, если можно так сказать, околофутбольным. Не могу обойти вниманием, точнее, спрятаться от поднятой некоторыми московскими изданиями бури. Нарушил будничную жизнь редколлегий и журналистов, отвлек от важной повседневной информации об успешном выполнении планов в разных отраслях промышленности и сельского хозяйства, угнетенном положении трудящихся в капиталистических странах гость столицы, видимо командировочный, житель города Салават И.Пасынков. Занесло его на трибуны «Лужников» в день матча «Спартак» — «Шахтер». Оказался он в непосредственной близости от группы молодых людей, возмутивших гостя непотребным поведением во время игры и после. С твердым намерением придать делу ход накатал бдительный товарищ «телегу», настучал на соседей по трибуне, дурно воспитанных. Короче, написал письмо в редакцию «Советской России». Опубликовала его газета второго июля. С небольшими отрывками вы можете ознакомиться:

«Не менее пятисот юных крикунов в течение всего матча неистово орали, размахивали красно-белыми флагами, шарфами, полотенцами (видимо, транспарантами, в переводе на современный русский — баннерами. — Прим. А.В.), скандировали, иногда в стихах, что-то очень лестное для футболистов «Спартака» и оскорбительное для соперников. Из-за оглушительного шума, свиста, криков, топота ногами звенело в ушах. Нельзя было услышать судейского свистка, объявлений по стадиону. Создавалось впечатление, что это вовсе не болельщики, а самые настоящие хулиганы». Впечатление усилилось после окончания матча, вне пределов стадиона — на подходе к станции метро и в его чреве.

В советское время на возмущенные письма граждан надлежало реагировать. Делу дали ход. По горячим следам корреспондент газеты встретился с директором стадиона В.Сильчевым и спросил его: как же так, что ж такое? Растерянный директор, по словам журналиста, «что-то промямлил, пообещав принять меры».

Знал бы гражданин Пасынков о страстях, бушевавших на российских стадионах: поломанных и сожженных креслах, летящих на поле фаерах, мило называемых ныне «фаер-шоу», оскорбительных надписях на баннерах в адрес команд и футболистов (даже Льва Яшина подонки не пощадили), массовых драках и прочих «шалостях» — вряд ли взялся бы за перо по столь незначительному поводу. Но ничего этого, как вы понимаете, житель Салавата не знал, не предполагал даже, что такое возможно. Отправив письмо в газету, он выпустила джинна из бутылки.

Цепная реакция

Эстафету от «Советской России» приняла 9 июля «Спортивная Москва». В небольшом материале, озаглавленном «Не омрачать футбольный праздник», опубликовала обращение капитанов московских команд к посетителям стадионов. На следующий день его перепечатал «Советский спорт», а 12-го — и сама «Советская Россия», затеявшая сыр-бор.

Короткое содержание: «Небольшие группки хулиганов, называющих себя болельщиками, криком, свистом, топотом мешают истинным любителям футбола следить за игрой... Нам, футболистам, такая поддержка не нужна и только мешает сосредоточиться на игре, — заявили капитаны. — Мы знаем, что они зачастую не успокаиваются и после окончания матчей, создают беспорядки в городском транспорте, отвратительно ведут себя, пакостят в общественных местах, пачкают стены различными надписями... Они позорят наш спорт, честь наших спортивных клубов. И с тех, кто не желает умерить свой пыл, следует спросить по всей строгости соответствующих законов».

Надо сказать, спрашивали, меры принимались, не столь гуманные, как ныне. Наиболее агрессивных бузотеров на разные сроки привлекали. Реальные.

Еще через девять дней высказался на сей счет товарищ В.Симаков. Он задался вопросом: а нет ли вины самих футболистов? Их необузданное поведение во время споров с судьями на предмет назначения (или неназначения) пенальти, положения «вне игры», симуляции, инсценировки падений, апелляции к зрителям. Цепная реакция передается трибунам. А всплески страстей после забитого гола, жаркие поцелуи, куча-мала... Все это возбуждает зрителей.

В течение двух месяцев бурным потоком стекались письма в редакцию «Советской России». Прокомментировать их редколлегия попросила заслуженного тренера СССР Гавриила Качалина. 11 августа Гавриил Дмитриевич задание выполнил.

Все еще держал руку на пульсе «Советский спорт», тиснувший 13 августа заметку анонимного автора: «Футбол и зритель». Повторив основные тезисы публикаций, он осудил поведение «крайне немногочисленных зрительских групп». Употребил и образные сравнения: «Как волны мощного морского прибоя несут порой в пене хлам и мусор, так и футбольные страсти чреваты подчас отдельными явлениями негативного, даже антиобщественного порядка». Аноним не только диагностировал болезнь, но и рецепты выписал. Они, по его мнению, «сохранят на стадионах чистую, радостную атмосферу». Рецепты не новые, в основном воспитательно-идеологического характера, универсальные, выписывали на разного рода хвори, обнаруженные в советском спорте. И одинаково неэффективные, польза от них, как мертвому припарка. Такие же рецепты (за отсутствием иных) предложил

Спорткомитет СССР

Точнее, начальник Управления футбола Вячеслав Колосков. Молчал долго, вплоть до наступления зимы. Выручило постановление ЦК КПСС «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта». В нем был охвачен широкий спектр тем и даны универсальные рецепты по улучшению ситуации в нашем спорте и дальнейшему его подъему.

Это прежде всего улучшение идейно-воспитательной работы со спортсменами, организация во всех сборных командах и спортивных школах постоянной и целенаправленной политической учебы, воспитание молодежи в духе высокого советского патриотизма (а что, бывает и низкий?) и пролетарского интернационализма, преданности духу коммунизма. Неужели правители все еще верили в действенность набивших оскомину штампов? Обнаружили вожди и негативные явления, мешавшие «дальнейшему подъему советской физкультуры и спорта»: стяжательство, меценатство, переманивание спортсменов и прочее другое.

Подобные постановления, но прежде всего отчетные доклады генсеков на съездах и пленумах компартии воспринимались как руководство к действию и предоставляли широкое поле деятельности (как и работы классиков марксизма) для цитат в выступлениях и докладах низших звеньев, под правящей партией себя чистивших. Внимательно изучив сентябрьское постановление ЦК КПСС, 5 декабря подал голос, наконец (лучше поздно, чем никогда), на страницах «Советской России» начальник Управления футбола Колосков.

Выступление изложено в свете цековского постановления, а роль Спорткомитета СССР в улучшении ситуации в отечественном футболе подчеркнул начальник особо: «В последнее время Спорткомитет СССР принял ряд решительных мер, чтобы улучшить воспитательную работу в командах, упорядочить переходы игроков, устранить тренерскую чехарду... Без согласия Спорткомитета теперь не могут быть уволены или приняты на работу тренеры высшей и первой лиг...» Ха-ха-ха! Здоровый смех (употреблю прописанное в нашем словаре слово) миминизирует чувство гнева при чтении такого рода обещаний, повторяемых как «Отче наш» на протяжении многих лет предшественниками Вячеслава Ивановича.

Я вас всегда держал в курсе, предупреждая: не все в их воле, не вина спортивных функционеров, а беда в том, что не всегда удавалось сдержать прилюдно данное слово. В обществе, где реальной силой обладали небожители, а при изобретенной ими магической фразе «Есть мнение...» умолкали законы, включая основной — Конституцию государства. Спортивные (и не только) чиновники, авторы приказов, указов, постановлений, инструкций, созданных порой с благими намерениями, не в состоянии, узнав о мнении старших партийных начальников, их реализовать, как тогда говорили, претворить в жизнь. Потому и спросить за невыполнение было не с кого. Не стоит удивляться, тем более осуждать функционеров, которые нарушали регламенты и до правления Колоскова, и при нем (в небольшом, правда, количестве), невзирая на строжайшие инструкции, ежегодно обновлявшиеся, игроки переходили, нарушая правила, из команды в команду, даже в ходе сезона, то есть выступали за два клуба, что строжайше возбранялось, а тренеров, игнорируя приказы, смещали и назначали.

Затронутой здесь темой, если честно, не владею. Никогда фанатским движением всерьез не занимался и не интересовался. Родоначальниками движения (читал где-то), пионерами то есть, считаются спартаковские поклонники. Возникло оно во второй половине 1970-х, с вылетом «Спартака» в первую лигу. Со временем охватило оно другие клубы и регионы и приняло формы, крайнее проявление которых нам ныне известно. И дальше многолетних дискуссий по его обузданию дело не сдвинулось.

Почему я так много места, при полном к ней безразличии, уделил этой теме? Не раз говорил вам, что обязан освещать происходившие в нашем футболе явления, кои волновали общественность и на что живо реагировали СМИ. Поскольку на протяжении нескольких месяцев безобразиям болельщиков пресса уделила немало внимания, я должен был об этом вас информировать.

Ставка на оборону себя оправдала

Июль заметных изменений в головную группу не внес. Ну разве что некогда один из лидеров советского футбола московское «Динамо», едва не покинувшее в предыдущем сезоне привычную среду обитания, благодаря шести кряду победам вторглось в группу наиболее вероятных и достойных претендентов на медали. Следствие кропотливой и вдумчивой работы тренера Вячеслава Соловьева. Тренер встряхнул пресыщенных футболом мастеров, внес поправки, по выражению кого-то из журналистов, в «психологический потенциал команды», влил в нее свежую кровь в лице 19-летних Молодцова и Аджоева. В результате динамовцы поместились на третьей строке таблицы.

«Спартак» по-прежнему второй с 29 набранными очками, его земляки из динамовской конторы обзавелись 26. Столько же у тбилисцев, но игра в запасе. Потому приезд грузин в Москву на игры с «Динамо» (4 августа) и «Спартаком» (8 августа) вызвал огромный интерес.

Зная о проблемах тбилисцев с составом (не смогли участвовать в матче четверо футболистов основы, в их числе голкипер Габелия и Кипиани), москвичи тем не менее выставили шестерых оборонцев, не скрывая намерений раскурить трубку мира. Поручив нейтрализацию самых опасных нападающих грузин, Гуцаева и Шенгелии, Новикову и Никулину, знающим толк в этом деле, хозяева отказались от активной игры, принесшей в предыдущих турах кучу очков. Ставка на контратаки поначалу себя оправдывала. В середине тайма Маховиков длинным пасом нашел Минаева, тот в касание переправил мяч Латышу. Хизанишвили не сумел прервать передачу, и Латыш, оставшись с глазу на глаз с Гонтарем, легко его переиграл. Через несколько минут Газзаев убежал едва ли не с центра поля на свидание с вратарем, а с ударом сплоховал — мимо.

Рассчитывали на очко, а тут замаячили два. Соблазн сберечь победный счет был настолько велик, что на второй тайм хозяева вышли с твердым намерением сыграть на удержание и сбились на примитивную отбойную игру, били по мячу куда попало, лишь бы подальше от ворот. Гости, получив пространство, двинули вперед большие силы, преодолевали массированную оборону благодаря индивидуальному мастерству футболистов. Дараселия, раскидывая финтами двоих, а то и троих защитников, угрожал воротам сам или создавал отличные возможности партнерам.

При мельчайшей опасности за привычную работу принимались поднаторевшие в боях (чуть было не сказал — без правил) умельцы. Их имена давеча назвал. Дабы избежать упреков в необъективности, передам слово Олегу Кучеренко, давнему поклоннику московского «Динамо»: «Стремясь удержать счет, москвичи часто не гнушались в средствах. Три их защитника (Новиков, Никулин, Бубнов) справедливо получили предупреждения» («Советский спорт» от 6 августа). За такие художества нужно наказывать голами. Что и сделал Дараселия. Он вновь накрутил нескольких защитников и пробил. Пытаясь спасти положение, Никулин срезал мяч в свои ворота. Резюме обозревателя Льва Лебедева. Отвечая на вопрос: «Кто должен быть удовлетворен очком?», сам и ответил: «Московское «Динамо», сделав ставку на оборону, своей цели достигло — не проиграло. Тбилисцы же атаке не изменили и выглядели предпочтительнее, играли широко, интересно» («Футбол-Хоккей» № 32).

«Спасибо за игру»

Следующий матч тбилисцев в Москве со «Спартаком» журналисты назвали гвоздем тура. Встреча привлекала не столько турнирным положением непосредственных претендентов на медали, сколько предвкушением красочного зрелища в исполнении двух классных команд, исповедующих футбол атакующий, комбинационный, импровизационный. Несмотря на субботний летний день (москвичи предпочитали выходные проводить на природе, на своих дачах) и обещанную телетрансляцию, зрители пошли на футбол и едва не заполнили огромную чашу «Лужников»: собралось на трибунах более 80 тысяч зрителей. Для сравнения: за матчем одноклубников четырехдневной давности наблюдало около 20 тысяч человек.

Ожидания оправдались, игра удалась. Тренеры — их, конечно, интересовал прежде всего спортивный результат («Спартак» опережал тбилисцев на два очка по потерянным) — себе не изменили, ставку сделали на футбол активный, атакующий, зрелищный, результативный (по этому показателю соперники лидировали в чемпионате: «Спартак» к тому времени забил 52 мяча, тбилисцы — 40). Способы ведения игры разнились, по ходу матча варьировались, но зрелище изготовили вкуснейшее, игра держала в напряжении все девяносто минут и доставила огромное удовольствие.

У гостей вернулись в строй почти все заболевшие, в их числе Кипиани. Но пропустил игру Чивадзе, ключевой защитник с широким диапазоном действий. Его отсутствие и неуверенная игра заметно нервничавшего неопытного вратаря Мчедлидзе стали причиной двух пропущенных мячей на первых минутах. Он с опозданием среагировал на дальние удары Гаврилова и Швецова. В промежутке между двумя спартаковскими голами отметился Шенгелия. Три гола за первые 12 минут! Четвертого пришлось ждать долго, но зрелищность матча от этого никоим образом не пострадала.

Ахалкаци тут же сменил Мчедлидзе на не оправившегося от травмы Габелию. Справится ли после вынужденного перерыва? Справился, сыграл сильно, уверенно, как и Дасаев. Они выручали, казалось бы, в безнадежных ситуациях, даже когда оставались с глазу на глаз с такими мастерами, как Гуцаев, Шенгелия, Гаврилов, Шавло... Лишь на 67-й минуте Габелия не смог отразить удар Родионова, неберущийся: пробил форвард мощно и точно — 3:1. Этот счет, несмотря на старания соперников, остался неизменным.

Геннадий Радчук назвал матч прекрасным: «Они не портили атмосферу большого футбола, расцвеченного самыми разными красками футбольного умения, и не могли не порадовать публику» («Футбол-Хоккей» № 33). Описание перипетий встречи автор обильно разбавил комплиментами в адрес обеих команд и завершил отчет такими словами: «Центральный матч тура, действительно, насыщен событиями, острой борьбой, нестандартными решениями, тонкими комбинациями, самоотверженностью...

Приелось выражение о том, что в игре не оказалось проигравших. В данном случае было именно так. Был победитель — «Спартак». Но выиграли восемьдесят тысяч зрителей и те, кто наблюдал за матчем по телевидению. «Спасибо за игру!»

«Спартак» одержал пятую подряд победу, вслед за ней последовала шестая. Расстояние между ним и лидером сократилось до трех очков. Обман зрения: по потерянным — до семи. В разгар чемпионата начальники прорубили киевлянам 11-дневное «окно в Европу», послали на Пиренеи, в Испанию, где участвовали в блицтурнире. Весьма успешно: сначала обыграли «Барселону» (2:1), а в финале — «Атлетико» (единственный гол забил Блохин) и привезли домой тяжеленный приз, с ним едва справились два дюжих хлопца.

Осеннее обострение

Перед стремительно надвигавшейся евроосенью затрясло календарь. Такое с ним часто случалось, ничего страшного, обычное осеннее обострение. На бытовом языке это означало переносы заранее тщательно спланированного и на всех уровнях одобренного календаря. Вновь организаторы вынудили тренеров вносить изменения в загодя составленные (и утвержденные начальством) планы в ходе соревновательного периода. Обычным гражданам, интересующимся футболом, Спорткомитет доступно объяснил: «В связи с подготовкой сборной СССР к отборочным играм чемпионата мира и предстоящей игрой (товарищеской — прошу прощения, контрольной. — Прим. А.В.) 8 сентября, а также подготовкой клубных команд к европейским кубкам в календаре чемпионата СССР, высшей лиги, внесены следующие изменения...»

Перечислены 12 матчей, передвинутых вверх и вниз на разные сроки — от одной до трех недель. Изменения коснулись не только клубов, отдавших лучших своих сынов в сборную, и участников трех европейских турниров, но и не имевших к ним никакого отношения. Например, «Нефтчи» с «Кайратом», московского «Динамо» с «Пахтакором» (с 12 сентября на 21 августа) и с «Кайратом» (с 9 сентября на 24 августа).

В последней декаде августа притормозили лидеры. Киевляне, с трудом преодолевшие у себя «Шахтер» (2:1), отправились в Москву. Сыграв вничью с «Торпедо» (0:0), уступили ЦСКА — 0:2 и прервали изумительную рекордную 45-матчевую беспроигрышную серию. Чемпион, он же лидер, позволил ближайшим конкурентам приблизиться к себе, но те шансом не воспользовались. «Спартак» сенсационно проиграл (0:3) совершенно безобидному, немотивированному «Пахтакору», сорившему очками налево и направо. Что случилось с ним в Ташкенте, объяснить никто не смог. Хозяева выложились полностью, были быстрее, мобильнее, превзошли москвичей физически и технически. Кто-то объяснил проигрыш недооценкой соперника, небрежностью, особенно в игре в обороне. На то было похоже. Хотя бы в эпизоде с голом Байметова. Получив мяч возле своей штрафной площади, он промчался через все поле, обыграл по пути четырех соперников и без помех пробил.

Тбилисцы после проигрыша одному из аутсайдеров, «Днепру» (0:1), у себя дома поделили очки с «Нефтчи» (1:1). Кстати, встреча с «Днепром» стала восьмой кряду выездной для тбилисцев. Это как же надо было постараться (и не уважать одну из лучших советских команд), чтобы в течение полутора месяцев вынудить их колесить по стране, покрывая большие расстояния от Москвы до самых до окраин.

Анализируя матчи августа, Михаил Якушин сосредоточился прежде всего на участниках еврокубков, их готовности к предстоящим в середине сентября турнирам. О недостатках говорил сдержанно, избегал резких оценок даже к тем, кто их заслуживал. Дал в надежде, что к ним прислушаются, несколько дельных советов.

Прогремели августовские бои, наступила осень, богатая на события. Борьба в первенстве обострилась, очередь за медалями уплотнилась. Киев, несмотря на потери в Москве, все еще вне пределов досягаемости: 45 очков в 27 играх. У «Спартака» — 39, но на игру больше, то есть отставание по потерянным — восьмиочковое. Тбилисцы (34 очка после 27 игр) почувствовали горячее дыхание рабочих автозавода (33 очка). У московских одноклубников — 30 очков (но и игр меньше).

Внизу — столпотворение: девятую команду от зоны вылета отделяли перед семью последними турами (для кого-то — шестью или восемью) всего три очка. В осенних встречах судьбу и претендентов на медали, и аутсайдеров мог решить один нелепый промах футболистов или судей. Потеря очка, тем более двух, была чревата непоправимыми последствиями.

Ребята, д авайте жить дружно

Павел Казаков, авторитетнейший наш арбитр (15 раз включали его в списки лучших арбитров страны, судил матчи финального этапа ЧМ-1974, финал Кубка УЕФА) работой судей в первом круге остался доволен и серьезных помарок в их работе (в отличие от тренеров) не заметил. Осенью, с обострением борьбы на обоих полюсах таблицы, люди в черном занервничали. Напряжения не выдержали или по какой другой причине стали чаще ошибаться.

Проколы, довольно серьезные, не остались вне внимания высшей футбольной власти. В официальном заявлении Управления футбола Спорткомитета СССР, в частности, говорилось: «44-й чемпионат страны вошел в решающую фазу. Сейчас от результата чуть ли не каждого матча зависит распределение мест в турнирной таблице. На этом этапе первенства, естественно, возросла и роль судейства... В последних турах, к сожалению, некоторые арбитры допускали ошибки». Строго был наказан В.Кузнецов (Омск), его дисквалифицировали до конца чемпионата за нечеткое судейство и результативные ошибки в матче «Арарат» — «Спартак». Среди проштрафившихся — киевлянин К.Вихров, ленинградец Г.Галиков...

«Вместе с тем, — продолжаю цитировать заявление, — отмечено, что некоторые тренеры и игроки ответственность за свои неудачи стремятся переложить на арбитров, из-за чего порой искусственно раздувается ажиотаж вокруг судейства». Начальники призвали судей, футболистов и их наставников «сделать все от них зависящее, чтобы матчи чемпионата страны проходили на высоком спортивном уровне».

Не помню случая, чтобы подобные призывы, ставшие традиционными, существенно изменили отношения между командами и арбитрами.

В следующий раз окончательно разберемся с делами домашними, а затем сфокусируем внимание на схватках наших клубов и сборной с иностранцами.