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Судейство

Сегодня, 11:00

Правило офсайда: ФИФА ничего не меняла. Что еще выдумает Венгер?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Объявление об отмене гола из-за офсайда
Объявление об отмене гола из-за офсайда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Последние пару дней мир футбола будоражили «сенсационные новости» о радикальном изменении правила 11 «Вне игры», которое то ли уже стало другим, то ли это произойдет в ближайшем будущем. Так ли это?

Что случилось

В пятницу и субботу и в России, и в других странах без ссылки на авторитетные источники вдруг начала распространяться информация о «правиле Венгера», которое якобы вскоре после тестирования в Швеции, Нидерландах и Италии уже вступит в силу, кардинально изменив игру в футбол.

Потому что речь идет о правиле 11 «Вне игры», которое (тоже якобы) станет другим: футболист атакующей команды окажется в офсайде, только если в момент паса он будет полностью находиться ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника. Не будет считаться офсайдом, если часть тела игрока атакующей команды, часть ноги или головы окажется на одной линии с соперником.

«ФИФА изменит», «ФИФА изменила», «ФИФА собирается изменить» — примерно так начинались громкие заголовки, притягивающие внимание футбольных болельщиков.

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Дежавю

Удивительно, но все это уже было. В ночь на 19 февраля 2020 года (обратите внимание — прошло больше трех лет) и в течение всего последующего дня по футбольной планете волнами шли слухи о радикальном изменении правила 11.

Арсен Венгер, осенью 2019-го ставший одним из директоров ФИФА, занялся развитием футбола в мире. И начал с предложений о реформировании правил. И пообещал одному из СМИ вмешаться, все исправить и раз и навсегда избавиться от миллиметровых и сантиметровых офсайдов, которые появились после внедрения ВАР.

Тренер Арсен Венгер
Арсен Венгер.
Фото AFP

«Игрок не будет в офсайде, если какая-то его часть, которой можно забить гол (то есть головы, туловища, ноги. — Прим. А.Б.), окажется на одной линии с защитником. Даже если другая его часть находится впереди. Это решит все проблемы, исчезнут миллиметровые офсайды», — цитировали тогда экс-тренера многие британские газеты.

Одно отличие от сегодня: это был февраль, в конце месяца должен был собраться Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ). Он-то, если верить «сенсационным новостям», собирался моментально одобрить предложение Венгера.

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Как работает ИФАБ

Конечно, те, кто в теме, тогда сразу поняли, что сообщения о грядущем кардинальном изменении правила офсайда — неправда. Вот почему:

— любому решению ИФАБ такого уровня предшествует детальное обсуждение на всех уровнях Международного совета, идея Венгера там не обсуждалась;

— любому решению ИФАБ такого уровня предшествуют тесты на соревнованиях невысокого уровня (любительские турниры среди взрослых, детско-юношеские турниры), идея Венгера нигде не тестировалась;

— соответственно, она не могла быть ничем иным, как обычной идеей, возникшей в голове чиновника ФИФА;

— похожие мысли возникали у предшественника француза — Марко ван Бастена, заявившего о необходимости полной отмены положения «вне игры».

Марко ван Бастен
Марко ван Бастен.
Фото Global Look Press

Генеральный секретарь ИФА Лукас Бруд тогда мне подтвердил:

— То, о чем вы говорите, не будет предметом одобрения или голосования на заседании, как иные конкретные предложения, которые могут войти или не войти в правила игры. Это просто невозможно. Никаких изменений правила офсайда не будет.

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Швеция, осень 2022 года

Вчера пошли сообщения, что «правило Венгера» будут тестировать в Швеции, Италии и Нидерландах. Снова дежавю. Потому что такие сообщения уже были. И тесты проходили.

1 сентября 2022 года издание Expressen сообщило: «Швеция — одна из трех стран, где осенью по инициативе ФИФА и ИФАБ пройдут эксперименты, касающиеся правила офсайда». Шведы собирались делать это в малозначимых соревнованиях молодежных команд и турнире команд девушек до 19 лет. В качестве комментариев приводились мнения директора по развитию Шведского футбольного союза Пеа Видена и бывшего арбитра ФИФА Йонаса Эрикссона.

Италия, весна 2022 года

Больше года назад Федерация футбола Италии провела эксперимент в матчах юношеских команд клубов серий А и Б. Тоже проверялось «правило Венгера».

В феврале этого года тесты возобновились — был организован специальный турнир. Итальянцы сообщали, что параллельно тем же самым занимаются их коллегии в Швеции и Нидерландах.

Сбор информации об экспериментах шел по двум направлениям: брались мнения футболистов, тренеров и судей, а также учитывалась статистика офсайдов, голов и голевых ситуаций.

Ничего более. Никаких детальных обсуждений на ежегодных совещаниях ИФАБ (последнее прошло в марте) не было. Никаких выводов не сделано. Эксперименты с правилами могут длиться годами и даже десятилетиями — возьмите, к примеру, скамейки штрафников. О них заговорили еще в 1990-е. Но временные удаления все еще продолжают тестироваться — они так и не вошли в правила, по которым играют в профессиональном футболе.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино.
Фото Reuters

Миллиметры и сантиметры

А самое главное в том, что Венгер вводит в заблуждение. Да, сегодня видеоассистентам приходится фиксировать очень небольшие офсайды. И зачастую, из-за несовершенства используемых технологий и оборудования, возникают сомнения в правильности определения момента паса и расположения игрока атакующей команды относительно игрока обороняющейся команды. Даже там, где используются офсайдные линии или полуавтоматическая система определения офсайда.

Но если принять предложение француза, ничего не изменится — будет ровно то же самое. То есть придется высчитывать те же миллиметры и сантиметры и пытаться определить, заходит ли пятка или подмышка нападающего своей проекцией на защитника. Те же проблемы — только задом наперед.

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Нидерланды

Отдавая должное инициативе Венгера и с энтузиазмом реагируя на другие новшества, голландцы не перестают совершенствоваться и пытаться облегчить жизнь судьям. В частности, в новом сезоне в матчах чемпионата страны будут использоваться дополнительные камеры — по две на каждых воротах. С их помощью видеоассистенты смогут точнее определять, пересек ли мяч линию ворот. Это не дорогущая ГЛТ (технология определения взятия ворот) — просто дополнительные камеры.

Кроме того, будут усовершенствованы офсайдные камеры — качество картины и обзор станут лучше.

Все эти улучшения происходят в рамках сотрудничества с Hawk-Eye Innovations, той самой компанией, с чьей помощью произошло внедрение ВАР в российском футболе.

Открытое письмо ван Бастена президенту ФИФА Джанни Инфантино

Ван Бастен

И не успокаивается один из знаменитых голландцев — Утрехтский Лебедь ван Бастен. Только в этот раз он не выдвинул сумасбродные идеи реформирования правил. Наоборот, призвал соблюдать существующие и ужесточить наказание за оскорбительное поведение в адрес арбитров.

7 июня издание Algemeen Dagblad опубликовало открытое письмо ван Бастена президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«В 2017-м я пришел в ФИФА, потому что ты попросил меня помочь сделать футбол лучше, привлекательнее и честнее... Сейчас, пять лет спустя, футбол оказался в еще более худшем состоянии... Именно поэтому я подаю сигнал тревоги.

У нас были обнадеживающие дискуссии о ВАР, о том, как предотвратить оскорбления судей, как обеспечить большее игровое время, и о другом. Введение видеоарбитров не прошло быстро, все еще требуются улучшения, но внедрение ВАР стало положительным шагом. Однако с другими обсуждавшимися правилами так ничего и не произошло. Почему? Ведь каждую неделю мы становимся свидетелями испорченных матчей, что требует изменения правил!

В футболе сегодня доминируют агрессивные актеры в бутсах. Они лежат на газоне, стонут, словно получив серьезнейшие травмы, но при этом не упускают возможности громко протестовать по поводу любого решения судьи. Стало слишком много матчей, в которых мы почти не следим за перемещениями мяча. В Нидерландах мы были шокированы кубковым финалом (в котором почти не играли в футбол). А финал Лиги Европы получился еще хуже. После первого тайма я переключился на другой канал. Даже тренеры теперь в этом участвуют. Поведение Жозе Моуринью во время и после игры, когда он оскорбил судью около автобуса, служит наглядным примером. Это сумасшествие.

...Поведение игроков и сотрудников клубов также влияет на болельщиков (вспомните тех, кто потом напал на судью в аэропорту), а также на юных футболистов и любителей. Как такое возможно, что ФИФА не вмешивается и не делает ничего, чтобы защитить футбол? На самом деле чем вы там занимаетесь в своих современных офисах в Цюрихе? Проснись, Джанни!

Что нужно сделать? Для начала необходимо немедленно сделать следующее.

1. Споры с судьей

Нужно разрешить только капитану общаться с судьей. Все остальные, если только к ним не обратится арбитр, должны сразу наказываться предупреждениями. Даже если у кого-то из спорящих уже есть желтая карточка. Значит, ему не повезло. Это относится также к запасным, тренерам и другим сотрудникам. Нужно положить конец нытью и сконцентрироваться на игре!

2. Чистое игровое время (2х35 минут)

После чемпионата мира в Катаре, кажется, стали добавлять больше времени. Однако это не спасает... Альтернативой может стать лишь введение чистого времени. То есть секундомер должен идти, только когда мяч находится в игре. Тогда потеряют смысл, перестанут быть эффективными лежания на газоне, бесконечные выходы врачей для оказания помощи или замены. Мы хотим видеть, как мяч передвигается по полю!"

Возможно, знаменитый голландец в чем-то наивен, но его призыв вспомнить об игре, которую любит он и миллионы других болельщиков, понятен и заслуживает внимания и поддержки. Куда большей, чем идеи Венгера о реформировании офсайдного правила. Лучше защитите футбол и судей!

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