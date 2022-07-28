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Евро-2020: оказывается, Лукаку забил победный гол России из офсайда! Правила снова изменились

Лукаку забил гол сборной России на Евро-2020 из офсайда по новым правилам
Александр Бобров
Шеф-редактор
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12 июня 2021 гожа. Бельгия — Россия — 3:1. Ромелу Лукаку забил гол.
Фото Global Look Press
Гол Ромелу Лукаку в матче Бельгия — Россия.
Гол Ромелу Лукаку в матче Бельгия — Россия.
Гол Ромелу Лукаку в матче Бельгия — Россия.
Гол Ромелу Лукаку в матче Бельгия — Россия.
Гол Ромелу Лукаку в матче Бельгия — Россия.
Фото Global Look Press
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Извините, Станислав Черчесов и Андрей Семенов: на этой неделе стало известно, что на чемпионате Европы-2020 в матче Бельгия — Россия (3:0) первый гол, ставший победным, был забит Ромелу Лукаку из положения «вне игры». По новым правилам.

Что случилось?

Можно было бы считать, что бригада испанских арбитров 12 июня 2021 года во время игры в Санкт-Петербурге грубо ошиблась, если бы на тот момент действовали те правила и трактовки, что вступают в силу теперь. В среду Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) после консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА) внес уточнения относительно того, как трактовать офсайдные ситуации и что понимать под умышленной игрой в мяч футболиста обороняющейся команды, отскоком или рикошетом.

ИФАБ сопроводил свое письмо видеоклипами, поясняющими новую трактовку. Один из них как раз показывает голевую атаку бельгийцев.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Антонио Мигель Матеу Лаос (слева) и&nbsp;главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Бельгия — Россия: судья засчитал гол Лукаку и не удалил Мертенса. Он прав?

Чемпионат Европы

Год назад на 10-й минуте встречи Бельгия — Россия бригада арбитров не зафиксировала положение «вне игры» у Лукаку и засчитала взятие ворот российской команды. Первый ассистент Пау Себриан Девис и арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос правильно оценили ситуацию на поле, в которой защитник нашей команды Андрей Семенов сыграл в мяч, а нападающий бельгийцев при этом не оказывал на него давления и не влиял на действия соперника.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Ромелу Лукаку (№ 9) и&nbsp;Магомед Оздоев после матча. А чего вы ждали? Того, что Семенов «съест» Лукаку? Итоги матча Россия — Бельгия

А вот сегодня действия Семенова судьи не назвали бы умышленными и с учетом фактора неожиданности, который возник с учетом попытки Георгия Джикии сыграть головой в мяч, определили бы положение «вне игры» у Лукаку, гол не засчитали бы и наказали бы бельгийца свободным ударом.

Как отреагирует РФС?

Подождем, когда и как отреагируют на новшество судейский комитет РФС и департамент судейства РФС, когда его разъяснят судьям и командам и когда оно станет использоваться в российских соревнованиях.

Ромелу Лукаку
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная России по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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