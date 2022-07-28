Евро-2020: оказывается, Лукаку забил победный гол России из офсайда! Правила снова изменились
Что случилось?
Можно было бы считать, что бригада испанских арбитров 12 июня 2021 года во время игры в Санкт-Петербурге грубо ошиблась, если бы на тот момент действовали те правила и трактовки, что вступают в силу теперь. В среду Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) после консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА) внес уточнения относительно того, как трактовать офсайдные ситуации и что понимать под умышленной игрой в мяч футболиста обороняющейся команды, отскоком или рикошетом.
ИФАБ сопроводил свое письмо видеоклипами, поясняющими новую трактовку. Один из них как раз показывает голевую атаку бельгийцев.
Чемпионат Европы
Год назад на 10-й минуте встречи Бельгия — Россия бригада арбитров не зафиксировала положение «вне игры» у Лукаку и засчитала взятие ворот российской команды. Первый ассистент Пау Себриан Девис и арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос правильно оценили ситуацию на поле, в которой защитник нашей команды Андрей Семенов сыграл в мяч, а нападающий бельгийцев при этом не оказывал на него давления и не влиял на действия соперника.
А вот сегодня действия Семенова судьи не назвали бы умышленными и с учетом фактора неожиданности, который возник с учетом попытки Георгия Джикии сыграть головой в мяч, определили бы положение «вне игры» у Лукаку, гол не засчитали бы и наказали бы бельгийца свободным ударом.
Как отреагирует РФС?
Подождем, когда и как отреагируют на новшество судейский комитет РФС и департамент судейства РФС, когда его разъяснят судьям и командам и когда оно станет использоваться в российских соревнованиях.