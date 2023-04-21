УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Что случилось
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) образован новый орган — Футбольный совет (ФС). В него вошли знаменитые игроки и тренеры, готовые поделиться мнением о путях развития самого популярного в мире спорта. В том числе — о правилах. Эта тема все годы считалась прерогативой Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и Международной федерации футбола (ФИФА). Но в последнее время активно стал вести себя и УЕФА. Что не всегда идет на пользу.
Первое заседание ФС пройдет уже в ближайший понедельник, 24 апреля. Члены ФС собираются уделить много времени как раз обсуждению некоторых правил, вызывающих наибольшие споры в футбольном сообществе. В первую очередь речь пойдет об условиях работы видеоассистентов, игре рукой и поведении футболистов.
Заседания ФС предполагается проводить раз в год. Но, возможно, будут организовываться и более частые встречи.
Кто войдет в Совет
По именам состав ФС получился более громким, чем у коллег из ФИФА и ИФАБ. В понедельник в заседании предполагается участие следующих звезд мирового футбола: Эрик Абидаль, Патрик Виейра, Зинедин Зидан (все — Франция), Карло Анчелотти, Фабио Капелло, Паоло Мальдини (все — Италия), Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Хуан Мата (все — Испания), Гарет Бэйл (Уэльс), Хавьер Дзанетти (Аргентина), Робби Кин (Ирландия), Юрген Клинсманн, Филипп Лам, Руди Феллер (все — Германия), Роналд Куман (Нидерланды), Хенрик Ларссон (Швеция), Микаэль Лаудруп (Дания), Предраг Миятович (Черногория), Жозе Моуринью, Луиш Фигу (оба — Португалия), Гарет Саутгейт, Рио Фердинанд (оба — Англия), Петр Чех (Чехия).
Заседание проведет технический директор УЕФА Звонимир Бобан. Ему будет помогать председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.
Как вам состав такой «сборной»?!
Для сравнения: в число футбольных советников ИФАБ, к примеру, входят Арсен Венгер (ФИФА), Мехди Махдавикия, Хидетоси Наката (оба — АФК), Дэниэл Амокачи (КАФ), Франсиско Матурана, Нери Пумпидо (КОНМЕБОЛ), Бобан, Фигу (оба — УЕФА). Остальные имена вам вряд ли что-то скажут.
От имени ФИФА в свое время пытался повлиять и изменить правила Марко ван Бастен. Эстафету у него позднее принял Венгер, который возглавляет отдел глобального футбольного развития.
Их предложения ни к чему не приводили — главным образом вызывали бурные дискуссии в СМИ, даря броские заголовки.
Чеферин
Активно ведет себя и президент УЕФА Александер Чеферин. С завидным постоянством весной и осенью в последние годы он дает громкие интервью, касающиеся «неправильных» правил игры, требующих, по его мнению, упрощения, изменения, доработки и так далее.
Сравнительно недавно он вновь выступил публично — через словенское издание Ekipa24.
«Пора что-то делать. Никто уже ничего не понимает. А это плохо для футбола», — сказал Чеферин о правилах. Его прежде всего волнуют трактовки игры рукой.
«Что касается офсайдов, можно спорить, следует ли ВАР высчитывать каждый миллиметр. Но даже в этом вопросе больше ясности. А вот с рукой все странно. Самим судьям сложно принимать решения. Ну что ты можешь сделать, когда тебе со всей силы с двух метров бьют мячом в руку? Я недавно видел, как мяч попал Яко Бийолу в бедро, от него отскочил в руку, а судья за это наказал его 11-метровым. А как игрок мог избежать такого контакта? Мне это совершенно непонятно. Мы много об этом говорим, много обсуждаем — самым серьезным образом. Но практически никто не понимает это правило. С кем мы ни говорили бы. Несколько лет назад показывали эпизоды разным людям — половина сказала, что фол, половина — нет. И как тут быть болельщикам, как им в этом разобраться? Нужно найти решение, нужно сделать так, чтобы судьи не искали себе алиби с помощью ВАР, чтобы они не наказывали каждый контакт мяча с рукой», — сказал глава УЕФА.
А в мае прошлого года он критиковал офсайдные правила: «Тебя могут наказать только за то, что у тебя большой нос или большая стопа». И также, но в интервью французскому изданию L'Equipe, он критиковал трактовки игры рукой: «Никто ничего не понимает. Нужны более ясные правила».
В ноябре 2020 года Чеферин даже написал письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, обратив внимание на запутанность правил, невозможность избежать контакта с мячом в случаях, когда тем не менее назначаются пенальти.
Вмешательство УЕФА
Очевидно, что в Ньоне попытаются найти некое решение проблемы, чтобы затем предложить или навязать его ИФАБ и ФИФА.
Вопросов в данном случае два. Первый — найдут ли? Второй — не поздно ли?
Ответ на первый вопрос получим в понедельник. Что касается второго, расшифрую, что имею в виду.
В финальном матче Лиги наций Испания — Франция (1:2) победный гол забил Килиан Мбаппе. На тот момент этот мяч был правильно засчитан бригадой арбитров. По существовавшим на тот момент правилам. Потому что испанец Эрик Гарсия попытался прервать пас и коснулся мяча. Но потом правила изменили.
В похожей ситуации был засчитан гол бельгийца Ромелу Лукаку в ворота сборной России на чемпионате Европы, когда Андрей Семенов, пытаясь перехватить пас, тоже сыграл в мяч, а затем тот оказался у нападающего.
Осенью 2021 года председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти публично поддержал решение английского судьи Антони Тэйлора, засчитавшего гол Мбаппе.
— Антони Тэйлор принял правильное решение на основании существующих правил игры и официально принятой трактовки, — заявил Розетти, которого цитировала пресс-служба УЕФА. — Футболист (испанский защитник Эрик Гарсия. — Прим. «СЭ») вмешался в игру, чтобы сыграть в мяч, а его соперник (Мбаппе. — Прим. «СЭ») в игру не вмешивался.
— Однако этот случай показывает нам, что нынешняя трактовка правил противоречит самому духу правил, — добавил Розетти. — Они призваны предотвращать ситуации, когда игрок получает преимущество, находясь в положении «вне игры». УЕФА считает, что есть возможность улучшить формулировку, чтобы привести ее в соответствие с правилом, касающимся офсайда и духом игры. Я уже связался с коллегами из ФИФА и ИФАБ, мы обсудим возможные решения на предстоящем заседании совета технических экспертов ИФАБ.
УЕФА вмешался. Но вышло так, что трактовку изменили не в начале весны, как это происходит обычно, не за несколько месяцев до старта нового сезона. Лишь в конце июля 2022 года ИФАБ после консультаций с ФИФА внес уточнения относительно того, как трактовать офсайдные ситуации и что понимать под умышленной (контролируемой) игрой в мяч футболиста обороняющейся команды, отскоком или рикошетом.
В западноевропейских лигах успели учесть это новшество при подготовке судей к сезону-2022/23. А вот, к примеру, в РПЛ пришлось перестраиваться на ходу. Потому что предсезонный сбор прошел намного раньше.
То же самое может произойти в этом году. Ежегодное заседание ИФАБ уже состоялось — в начале марта в Лондоне. В правила уже внесены некоторые изменения и уточнения. Они вступят в силу с июля — перед стартом следующего сезона. Есть время их учесть, подготовиться и перестроиться.
Но как быть, если УЕФА придумает свои трактовки игры рукой (и изменения других правил) и начнет настаивать на их немедленном введении? Когда об этом станет известно — снова в конце июля?
Нет, посыл у Чеферина и его организации верный — правила должны быть понятны всем, а не только тем, кто их придумывает и вводит. Но возникло ощущение, что в мировом футболе есть управленческий кризис. Противостояние УЕФА с ФИФА существует многие годы. Но теперь оно затронуло судейство и правила игры. Ньон постепенно навязывает свое видение Цюриху. Значимость ИФАБ снижается. Как на это посмотрят другие крупные конфедерации — Южной Америки, Азии, Африки, КОНКАКАФ?