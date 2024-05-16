Артур: «Победа над ЦСКА стала глотком свежего воздуха»

Вингер «Зенита» Артур прокомментировал победу над ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Есть объяснение, почему «Зенит» вышел в таком составе на матч с ЦСКА? Восемь новых игроков по сравнению с прошлой встречей.

— Наш тренер доверяет каждому игроку в составе и прекрасно знает возможности каждого из нас. Те, кому выпала честь выйти на поле, отрабатывают по максимуму. Сегодня все отработали хорошо, сделали все от них зависящее. Каждый из нас готов помогать команде.

— Почему игра с ЦСКА получилась такой тяжелой?

— Соперник прекрасно умеет обороняться, сегодня они выбрали более защитный стиль игры. Мы понимали, что будет непросто. Самое главное, что мы не пропустили гол, а затем в серии пенальти взяли свое.

— Какие эмоции были в раздевалке?

— Настоящий глоток свежего воздуха! Очень заразительная радость в раздевалке, ведь давно не было побед. Приятно, что при большом количестве болельщиков на своем стадионе смогли выиграть. Порадовали себя и фанатов.

«Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

Суперфинал между «Зенитом» и «Балтикой» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.