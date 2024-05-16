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Главный врач ЦСКА сообщил, что вратарю Торопу потребуется операция

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии вратаря Владислава Торопа, который получил травму в столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пен. — 4:5).

— Тороп находится в стационаре в сопровождении врача ЦСКА, — сказал Безуглов. — Состояние Владислава стабильное. Планируется, что он ночь проведет под наблюдением врачей, а утром, если состояние будет стабильным, доставим на специальном медицинском транспорте в Москву, где будет принято окончательное решение по тактике лечения вратаря. Учитывая, что до конца сезона осталось две недели, то сезон для него точно закончился.

— Есть ли вероятность операции?

— Все будет хорошо. В Москве найдем лучшего специалиста, будет выбрана лучшая тактика лечения. С очень большой долей вероятности, что будет операция.

Владислав Тороп. В ЦСКА сообщили, что у Торопа двойной перелом костей лицевого черепа
Владислав Тороп
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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