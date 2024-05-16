Сергеев о победе над ЦСКА: «Удача оказалась на нашей стороне»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Эмоции только положительные! Остался один шаг до победы в Кубке. Хоть и по пенальти, но одержали победу. До конца сезона еще три игры, все отлично!

— Насколько волнительным получился матч с ЦСКА?

— Очень волнительно было. Мы старались, но мяч не шел в ворота. Удача оказалась на нашей стороне. Мы одна команда — это самое главное!

«Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

Суперфинал «Балтика» — «Зенит» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.