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Сегодня, 13:15

Звезды ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» сыграют в одной группе на Кубке легенд в Москве

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24 января в «МонАрх Москва Отель» состоялась жеребьевка 16-го международного турнира «Кубок легенд имени Константина Еременко». По ее результатам шесть команд были разбиты на две группы.

  • группа А: «Легенды ЦСКА», «Легенды «Локомотива»», «Легенды «Спартака»»;

  • группа B: «Легенды «Динамо»», Сборная мира, «Легенды «Зенита»».

Также стало известно расписание матчей, которые состоятся во Дворце спорта «Мегаспорт» 10-11 февраля:

10 февраля, суббота

12.00 мск, группа А: «Легенды ЦСКА» — «Легенды «Локомотива»»

13.00, группа B: «Легенды «Динамо»» — Сборная мира

14.00, Церемония открытия турнира

14.30, группа A: «Легенды «Локомотива»» — «Легенды «Спартака»»

15.30, группа B: Сборная мира — «Легенды «Зенита»»

16.30, группа А: «Легенды ЦСКА» — «Легенды «Спартака»»

17.30, группа B: «Легенды «Динамо»» — «Легенды «Зенита»».

11 февраля, воскресенье

14.00, матч за пятое место

15.00, матч за третье место

16.00, финал

В Кубке легенд примут участие звездные экс-футболисты российских команд, а также всемирно известные игроки из Европы и Южной Америки, такие как Рикарду Куарежма, Флоран Малуда, Дуглас Майкон и другие.

Футбол
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Глеб, Малуда и Куарежма сыграют за сборную мира на Кубке легенд в Москве
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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