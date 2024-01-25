Звезды ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» сыграют в одной группе на Кубке легенд в Москве

24 января в «МонАрх Москва Отель» состоялась жеребьевка 16-го международного турнира «Кубок легенд имени Константина Еременко». По ее результатам шесть команд были разбиты на две группы.

группа А: «Легенды ЦСКА», «Легенды «Локомотива»», «Легенды «Спартака»»;

группа B: «Легенды «Динамо»», Сборная мира, «Легенды «Зенита»».

Также стало известно расписание матчей, которые состоятся во Дворце спорта «Мегаспорт» 10-11 февраля:

10 февраля, суббота

12.00 мск, группа А: «Легенды ЦСКА» — «Легенды «Локомотива»»

13.00, группа B: «Легенды «Динамо»» — Сборная мира

14.00, Церемония открытия турнира

14.30, группа A: «Легенды «Локомотива»» — «Легенды «Спартака»»

15.30, группа B: Сборная мира — «Легенды «Зенита»»

16.30, группа А: «Легенды ЦСКА» — «Легенды «Спартака»»

17.30, группа B: «Легенды «Динамо»» — «Легенды «Зенита»».

11 февраля, воскресенье

14.00, матч за пятое место

15.00, матч за третье место

16.00, финал

В Кубке легенд примут участие звездные экс-футболисты российских команд, а также всемирно известные игроки из Европы и Южной Америки, такие как Рикарду Куарежма, Флоран Малуда, Дуглас Майкон и другие.