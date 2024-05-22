Ромарио: «Сейчас бы я забил больше 2000 голов, потому что игроки очень глупые»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио убежден, что если бы в нынешнее время был на пике формы, то добился бы еще большего успеха.

«Я думаю, что на поле мои успехи были бы лучше, потому что сегодня футболисты очень глупые. Они слишком много бегают. В мое время футбол тоже был физическим, так было всегда, но игроки были гораздо более техничны и гораздо более умны. Я уверен, что сегодня забил бы больше 2000 голов», — цитирует Mundo Deportivo Ромарио.

На этой неделе 58-летний бразилец решил вернуться в профессиональный футбол, чтобы осуществить свою мечту — сыграть с сыном. В матче с «Петрополисом» он был на скамейке запасных команды «Америка».