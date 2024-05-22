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Сегодня, 05:08

Гасперини: «Байер» — совершенная команда с невероятной организацией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джан-Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Байера».

«Мы верим, что сделали все необходимое для подготовки к матчу, и сейчас надо просто дождаться игры. Следующие 24 часа нам следует провести в меру спокойно, понимая, что все, что должны, мы уже сделали.

«Байер» — совершенная команда с невероятной организацией. Результаты, которых они добиваются в этом сезоне, неслучайны. Это очень универсальная команда, они способны обороняться и отлично действуют в отборе. Судьбу финала могут решить мельчайшие детали. Мы должны отнестись к сопернику с уважением и постараться как можно быстрее адаптироваться к их игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2039971--atalanta-vs-leverkusen/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
Джан Пьеро Гасперини
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