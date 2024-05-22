Бышовец: «Рад, что Оздоев оправдал ожидания руководителей ПАОК»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил игру российского полузащитника Магомеда Оздоева за ПАОК.

«Я смотрел финал Кубка Греции, когда ПАОК проиграл АЕКу — это было весной 2023 года. После этого меня попросили дать характеристику Оздоеву. Я сказал, что этот — тот, кто поможет ПАОКу. Как вы понимаете, я могу оценить футболиста, глядя на его игру. Меня и Алекс Фергюсон в свое время спрашивал, кто из сборной СНГ, которую я тренировал, способен усилить «Манчестер Юнайтед».

Рад, что Магомед оправдал ожидания руководителей ПАОКа, усилил команду. Приятно, когда российские игроки становится чемпионами за границей, доказывают, что чего-то стоят. Особенно в наше время. Тем более что ПАОК опередил в чемпионате Греции настоящих грандов — АЕК, «Олимпиакос». Я знаю, как непросто в этой стране создать сильный клуб», — цитирует «РБ Спорт» Бышовца.

В сезоне-2023/24 31-летний Оздоев сыгрл 51 матч во всех турнирах, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.