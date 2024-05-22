Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 05:34

Джимшити: «Не думаю, что в этом финале Лиги Европы можно выделить фаворита»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Аталанты» Берат Джимшити поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Байера».

Чтобы остановить «Байер», нам необходимо провести великолепный матч во всех отношениях, не только в обороне. Мы будем вдесятером атаковать и вдесятером защищаться. Завтра нас ждет чрезвычайно важный матч. Мы должны сыграть как команда.

Приехав на стадион, мы еще яснее осознали важность предстоящего матча: множество журналистов, атмосфера, болельщики... Мы играли каждые три дня, и у нас просто не было времени понять, чего мы достигли, но сейчас мы это ощутили. Не думаю, что в этом финале можно выделить фаворита. Мы сыграем в свой футбол и посмотрим, что произойдет», — цитирует пресс-служба УЕФА Джимшити.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2039971--atalanta-vs-leverkusen/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
0
Читайте также
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
Шесть российских хоккеистов продолжают выступление в Кубке Стэнли
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гасперини: «Байер» — совершенная команда с невероятной организацией»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости