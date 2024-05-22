Де Рон: «Байер» кажется непобедимым, но возможно именно «Аталанта» сумеет его обыграть»

Капитан «Аталанты» Мартен де Рон поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Байера».

«Я по-прежнему способен на поле на многое. Иногда, конечно, задумываешься, что делать по окончании карьеры. Я не исключение и начал читать какие-то книги о тренерстве, но пока всецело сосредоточен на игре в футбол.

Проигрывают все. В настоящий момент «Байер» кажется непобедимым, но возможно именно мы сумеем их обыграть. Мы должны верить в свою философию, играть в атакующий футбол и постараться их одолеть. Не обыгрывая сильнейших, ты не завоюешь трофей», – цитирует пресс-служба УЕФА де Рона.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало – в 22.00 по московскому времени.