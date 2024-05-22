Ташуев: «У Илича, мягко говоря, что-то не получилось»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев оценил работу нового главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

«Понятно, что «Пари НН» рассчитывал на то, что Илич исправит ситуацию, даст результат. Но, мягко говоря, что-то не получилось. Раз он не пришел на пресс-конференцию (после матча с ЦСКА), то это говорит о том, что где-то ситуация сыграла роль в психологии. Илич понял, что он попал в достаточно серьезную мясорубку. Обычно, в такие «моменты минора» клубы приглашают тех людей, который прекрасно знают чемпионат. А здесь взяли человека, который не знает чемпионат.

Конечно, один матч еще есть, и ясно, что «Пари НН» отступать некуда. По-хорошему, на завершающий тур тренер уже не нужен. Что он сделает? Там сами футболисты будут сражаться за место под солнцем. Все прекрасно понимают, что надо брать очки», – цитирует Vprognoze.ru Ташуева.

При Иличе нижегородская команда потерпела два крупных поражения – 1:6 от «Сочи» и 2:6 от ЦСКА. После 29 туров «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице (29 очков).