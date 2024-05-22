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Ташуев: «У Илича, мягко говоря, что-то не получилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев оценил работу нового главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

«Понятно, что «Пари НН» рассчитывал на то, что Илич исправит ситуацию, даст результат. Но, мягко говоря, что-то не получилось. Раз он не пришел на пресс-конференцию (после матча с ЦСКА), то это говорит о том, что где-то ситуация сыграла роль в психологии. Илич понял, что он попал в достаточно серьезную мясорубку. Обычно, в такие «моменты минора» клубы приглашают тех людей, который прекрасно знают чемпионат. А здесь взяли человека, который не знает чемпионат.

Конечно, один матч еще есть, и ясно, что «Пари НН» отступать некуда. По-хорошему, на завершающий тур тренер уже не нужен. Что он сделает? Там сами футболисты будут сражаться за место под солнцем. Все прекрасно понимают, что надо брать очки», – цитирует Vprognoze.ru Ташуева.

При Иличе нижегородская команда потерпела два крупных поражения – 1:6 от «Сочи» и 2:6 от ЦСКА. После 29 туров «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице (29 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11743430-tashuev-ocenil-rabotu-ilicha-na-postu-glavnogo-trenera-pari-nn.html
Саша Илич
Футбол
ФК Нижний Новгород
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2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
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 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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