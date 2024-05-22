Семшов назвал топ-5 легионеров РПЛ. Четверо — из «Зенита»

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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о лучших легионерах РПЛ.

«Кордоба. Клаудиньо. Вендел. Барриос. Дуглас», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Все эти игроки, кроме форварда «Краснодара» Кордобы, представляют «Зенит».