Джака — о финале Лиги Европы: «В жизни ты всегда получаешь второй шанс»

Полузащитник «Байера» Гранит Джака поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Аталанты».

«Это действительно мой второй финал Лиги Европы. В первом моя команда уступила, но в жизни ты всегда получаешь второй шанс. И когда это происходит, надо постараться отдаться без остатка. Я не думаю, что в финале кто-то может быть аутсайдером. Когда обыграл «Ливерпуль» и «Олимпик», ты заслужил свое место в финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Джаку.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Начало — в 22.00 по московскому времени.