В Москве отменены все матчи в связи с режимом КТО

Московская федерация футбола объявила, что в городе отменены все матчи в связи с режимом контртеррористической операции (КТО).

«В связи с распоряжением Мэра в городе отменены массовые мероприятия. Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», — говорится в заявлении организации.

24 июня национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.