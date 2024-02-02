В Турции пройдет новый турнир с участием «Амкала», «Енисея» и казахстанского «Кызыл-Жара»
Кинопоиск FNL Camp — турнир, который пройдет с 10 по 22 февраля 2024 года в турецкой Анталье на двух стадионах отеля Titanic Mardan Palace, где ранее сборная России играла товарищеский матч с Кенией. Все трансляции матчей турнира будут доступны на онлайн-платформе организатора.
В турнире примут участие шесть клубов, разделенных на две группы:
А: «Амкал» (медиалига), «Родина» (первая лига), «Кызыл-Жар» (премьер-лига Казахстана);
Б: «Енисей» (первая лига), «БроукБойз» (медиалига), «Спартак-2» (вторая лига).
Первый матч состоится 10 февраля между командами «Енисей» и «Спартак-2». Турнир пройдет в два этапа. На первом команды сыграют по одному матчу внутри группы по круговой системе. На финальном этапе 21 и 22 февраля лидеры групп определят победителя соревнования. Команды, занявшие вторые места в группах, проведут игру за третье место.
Матчи будут состоять из двух таймов по 25 минут чистого времени. По одному разу в ходе каждого матча в Анталье команды смогут взять тренерский тайм-аут, судейский челлендж на просмотр спорного момента и красный бонусный мяч. В рамках ивента гол, забитый бонусным мячом, считается за два.
На турнире будут использоваться оранжевые карточки: в случае пограничного фола (нарушение грубее наказания желтой, но не заслуживает красной) судья может показать игроку оранжевую карточку и удалить с поля на пять минут чистого времени. Ранее введение оранжевых карточек одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), в ближайшем будущем они могут быть включены в официальные правила футбола в качестве промежуточного наказания.
За победу в основное время команда получает три очка, ничья невозможна. При равном счете в конце основного времени будет назначена серия буллитальти. Метод исполнения буллитальти (11-метровые удары или выход один на один с вратарем) определяется жребием для каждой пары бьющих. Победа в такой серии принесет два очка, поражение — одно.
Комментировать матчи турнира будут Дмитрий Шнякин, а также ВГИК и «Мяч Продакшн».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5