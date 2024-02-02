В Турции пройдет новый турнир с участием «Амкала», «Енисея» и казахстанского «Кызыл-Жара»

Кинопоиск FNL Camp — турнир, который пройдет с 10 по 22 февраля 2024 года в турецкой Анталье на двух стадионах отеля Titanic Mardan Palace, где ранее сборная России играла товарищеский матч с Кенией. Все трансляции матчей турнира будут доступны на онлайн-платформе организатора.

В турнире примут участие шесть клубов, разделенных на две группы:

А: «Амкал» (медиалига), «Родина» (первая лига), «Кызыл-Жар» (премьер-лига Казахстана);

Б: «Енисей» (первая лига), «БроукБойз» (медиалига), «Спартак-2» (вторая лига).

Первый матч состоится 10 февраля между командами «Енисей» и «Спартак-2». Турнир пройдет в два этапа. На первом команды сыграют по одному матчу внутри группы по круговой системе. На финальном этапе 21 и 22 февраля лидеры групп определят победителя соревнования. Команды, занявшие вторые места в группах, проведут игру за третье место.

Матчи будут состоять из двух таймов по 25 минут чистого времени. По одному разу в ходе каждого матча в Анталье команды смогут взять тренерский тайм-аут, судейский челлендж на просмотр спорного момента и красный бонусный мяч. В рамках ивента гол, забитый бонусным мячом, считается за два.

На турнире будут использоваться оранжевые карточки: в случае пограничного фола (нарушение грубее наказания желтой, но не заслуживает красной) судья может показать игроку оранжевую карточку и удалить с поля на пять минут чистого времени. Ранее введение оранжевых карточек одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), в ближайшем будущем они могут быть включены в официальные правила футбола в качестве промежуточного наказания.

За победу в основное время команда получает три очка, ничья невозможна. При равном счете в конце основного времени будет назначена серия буллитальти. Метод исполнения буллитальти (11-метровые удары или выход один на один с вратарем) определяется жребием для каждой пары бьющих. Победа в такой серии принесет два очка, поражение — одно.

Комментировать матчи турнира будут Дмитрий Шнякин, а также ВГИК и «Мяч Продакшн».