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2 февраля, 13:15

В Турции пройдет новый турнир с участием «Амкала», «Енисея» и казахстанского «Кызыл-Жара»

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Кинопоиск FNL Camp — турнир, который пройдет с 10 по 22 февраля 2024 года в турецкой Анталье на двух стадионах отеля Titanic Mardan Palace, где ранее сборная России играла товарищеский матч с Кенией. Все трансляции матчей турнира будут доступны на онлайн-платформе организатора.

В турнире примут участие шесть клубов, разделенных на две группы:

А: «Амкал» (медиалига), «Родина» (первая лига), «Кызыл-Жар» (премьер-лига Казахстана);

Б: «Енисей» (первая лига), «БроукБойз» (медиалига), «Спартак-2» (вторая лига).

Первый матч состоится 10 февраля между командами «Енисей» и «Спартак-2». Турнир пройдет в два этапа. На первом команды сыграют по одному матчу внутри группы по круговой системе. На финальном этапе 21 и 22 февраля лидеры групп определят победителя соревнования. Команды, занявшие вторые места в группах, проведут игру за третье место.

Матчи будут состоять из двух таймов по 25 минут чистого времени. По одному разу в ходе каждого матча в Анталье команды смогут взять тренерский тайм-аут, судейский челлендж на просмотр спорного момента и красный бонусный мяч. В рамках ивента гол, забитый бонусным мячом, считается за два.

На турнире будут использоваться оранжевые карточки: в случае пограничного фола (нарушение грубее наказания желтой, но не заслуживает красной) судья может показать игроку оранжевую карточку и удалить с поля на пять минут чистого времени. Ранее введение оранжевых карточек одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), в ближайшем будущем они могут быть включены в официальные правила футбола в качестве промежуточного наказания.

За победу в основное время команда получает три очка, ничья невозможна. При равном счете в конце основного времени будет назначена серия буллитальти. Метод исполнения буллитальти (11-метровые удары или выход один на один с вратарем) определяется жребием для каждой пары бьющих. Победа в такой серии принесет два очка, поражение — одно.

Комментировать матчи турнира будут Дмитрий Шнякин, а также ВГИК и «Мяч Продакшн».

Футбол
ФК Амкал
ФК Енисей
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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Зенит – Спартак
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
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