Радимов прокомментировал состав экс-игроков «Зенита» на «Кубок Легенд» — 2024

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал состав экс-игроков сине-бело-голубых на «Кубок Легенд» — 2024.

«Вообще не в курсе, что это за турнир. А кто там из «Зенита» будет играть? Павел Погребняк, Александр Горшков, Дмитрий Радченко, Денис Угаров, Константин Коноплев и другие? Прекрасная компания», — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

Кубок легенд-2024 состоится в Москве на арене «Мегаспорт», матчи с участием шести команд пройдут 10 и 11 февраля. Помимо «Легенд Зенита» на поле выйдут «Легенды Спартака», «Легенды Локомотива», «Легенды Динамо» и «Легенды ЦСКА», а конкуренцию им составит «Сборная мира».