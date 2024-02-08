УЕФА принял поправки, позволяющие Чеферину переизбраться на четвертый срок

Чеферин может переизбраться на новый срок после внесения в устав УЕФА поправок

Конгресс УЕФА проголосовал за поправки в уставе, которые позволят главе организации Александеру Чеферину избраться на четвертый срок, сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис в соцсети Х.

Против подобных поправок проголосовали только представители Футбольной ассоциации Англии.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. Словенский спортивный функционер является седьмым главой организации.

В конце января 2024 года экс-игрок сборной Хорватии и «Милана» Звонимир Бобан покинул пост руководителя футбольного департамента УЕФА. В своем заявлении он раскритиковал решение Чеферина изменить устав организации, который на данный момент ограничивает срок полномочий президентов 12 годами.

Чеферин предлагал внести поправки, которые предполагают, что первые три года пребывания в должности не будут входить в срок полномочий — 12 лет.