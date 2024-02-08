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8 февраля, 15:14

УЕФА принял поправки, позволяющие Чеферину переизбраться на четвертый срок

Чеферин может переизбраться на новый срок после внесения в устав УЕФА поправок
Руслан Минаев
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Александер Чеферин.
Фото AFP

Конгресс УЕФА проголосовал за поправки в уставе, которые позволят главе организации Александеру Чеферину избраться на четвертый срок, сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис в соцсети Х.

Против подобных поправок проголосовали только представители Футбольной ассоциации Англии.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. Словенский спортивный функционер является седьмым главой организации.

В конце января 2024 года экс-игрок сборной Хорватии и «Милана» Звонимир Бобан покинул пост руководителя футбольного департамента УЕФА. В своем заявлении он раскритиковал решение Чеферина изменить устав организации, который на данный момент ограничивает срок полномочий президентов 12 годами.

Чеферин предлагал внести поправки, которые предполагают, что первые три года пребывания в должности не будут входить в срок полномочий — 12 лет.

Александер Чеферин
УЕФА
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Чеферин заявил, что не будет участвовать в выборах главы УЕФА в 2027 году
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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