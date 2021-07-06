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В профсоюзе отреагировали на информацию об оказании давления на игроков в «Чайке»

14:42
Футболисты ФК «Чайка». Фото ФК «Чайка»
Футболисты ФК «Чайка». Фото ФК «Чайка»
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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов, член исполкома РФС Александр Зотов прокомментировал «СЭ» ситуацию в «Чайке», где сообщалось, что оказывают давление на футболистов.

«Сейчас разговариваем с РФС и пытаемся понять, какая у них позиция. Мы считаем, что футболисты могут расторгать и уходить без санкций», — сказал Зотов «СЭ».

Ранее Eurostavka сообщила, что в «Чайке» оказывают давление на футболистов, которым под угрозой огромных штрафов запрещают писать заявление об уходе, чтобы перейти в другие команды.

2 июля «Чайка» была переведена в ПФЛ из ФНЛ из-за организации договорных матчей.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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