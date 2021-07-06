В профсоюзе отреагировали на информацию об оказании давления на игроков в «Чайке»
14:42
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов, член исполкома РФС Александр Зотов прокомментировал «СЭ» ситуацию в «Чайке», где сообщалось, что оказывают давление на футболистов.
«Сейчас разговариваем с РФС и пытаемся понять, какая у них позиция. Мы считаем, что футболисты могут расторгать и уходить без санкций», — сказал Зотов «СЭ».
Ранее Eurostavka сообщила, что в «Чайке» оказывают давление на футболистов, которым под угрозой огромных штрафов запрещают писать заявление об уходе, чтобы перейти в другие команды.
2 июля «Чайка» была переведена в ПФЛ из ФНЛ из-за организации договорных матчей.
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