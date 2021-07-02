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Под Петербургом открыли новое футбольное поле

14:17
Наталья Водянова. Фото «СЭ»
Наталья Водянова. Фото «СЭ»
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Coca Cola вместе с фондом модели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» открыла 12-ю в России инклюзивную площадку с футбольным парком в поселке Большая Ижора (население — около 3 тысяч человек). Она рассчитана на людей с разными особенностями развития — когнитивными, двигательными и сенсорными нарушениями. Открытие приурочено к проведению чемпионата Европы по футболу.

Проект реализован при финансовой поддержке Coca Cola. Общая стоимость — 21,2 миллиона рублей, вложения спонсоров составили около половины бюджета. В парке расположены воркаут-зона, мультифункциональные тренажеры, а также футбольное поле и баскетбольная площадка. На прошлой неделе Водянова открыла такую же площадку в Королеве, на которой экс-футболист сборной России Алексей Смертин провел мастер-класс.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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