Под Петербургом открыли новое футбольное поле

Coca Cola вместе с фондом модели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» открыла 12-ю в России инклюзивную площадку с футбольным парком в поселке Большая Ижора (население — около 3 тысяч человек). Она рассчитана на людей с разными особенностями развития — когнитивными, двигательными и сенсорными нарушениями. Открытие приурочено к проведению чемпионата Европы по футболу.

Проект реализован при финансовой поддержке Coca Cola. Общая стоимость — 21,2 миллиона рублей, вложения спонсоров составили около половины бюджета. В парке расположены воркаут-зона, мультифункциональные тренажеры, а также футбольное поле и баскетбольная площадка. На прошлой неделе Водянова открыла такую же площадку в Королеве, на которой экс-футболист сборной России Алексей Смертин провел мастер-класс.