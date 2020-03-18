В минском «Динамо» высказались о решении АБФФ начать чемпионат Беларуси

Пресс-секретарь минского «Динамо» Александр Строк в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказал позицию клуба относительно решения АБФФ начать чемпионат Беларуси, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

— В клубе отнеслись к решению федерации спокойно. Нам остается только подчиниться. В пятницу у нас первый тур, так что ждем болельщиков на стадионе.

Мы не рассматриваем варианта закрытия трибун. Есть соответствующие службы, которые занимаются мониторингом ситуации с коронавирусом. Если бы были серьезные основания для закрытия трибун или переноса старта чемпионата, было бы принято такое решение. Но разрешили играть со зрителями, — отметил Строк. (Дмитрий Зимин)