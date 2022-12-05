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Вадим Романов: «Абаскаль привлекает много молодых футболистов. Этот показатель характеризует работу всей вертикали»

Алина Савинова
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Главный тренер молодежной команды «Спартака» Вадим Романов ответил на вопрос о главном итоге первой половины сезона.

«Конечно, это попадание Мелешина и Зорина в первую команду. Они получили хорошее игровое время, отметились результативными действиями. Это важнейшее достижение для всей клубной вертикали и для меня в том числе. Вообще, Абаскаль привлекает много молодых футболистов: Пяткин, Ишутин, Веденеев, Крашевский, Иванников. Это важный показатель, который характеризует работу молодежки и всей вертикали.

Кроме того, у нас были яркие матчи. Это, конечно, победа над ЦСКА в Сокольниках при мощной поддержке болельщиков. У них в гостях на «ВЭБ Арене» также был хороший матч. Очень полезный опыт для футболистов, который не мог не сказаться на их прогрессе", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Романова.

«Спартак» занимает 2-е место в группе А регулярного сезона молодежного первенства, набрав 39 очков в 18 матчах.

Источник: https://spartak.com/news/2022-12-05-vadim_romanov_nashi_igroki_podnimayutsya_v_osnovu_eto_glavnyy_pokazatel_raboty/

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⚽ Футбол. ЧМ
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Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
3.03 00:00
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