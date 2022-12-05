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Алан Дзагоев: «Месси или Роналду? Всегда отдавал предпочтение аргентинцу»

Дзагоев поставил Месси выше Роналду
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» сказал, что в его личном рейтинге футболистов Лионель Месси стоит выше Криштиану Роналду.

— Кто лично для вас более великий — Месси или Роналду?

— Если нужно выбрать одного, то я всегда отдавал предпочтение Месси. Но однозначно оба великие игроки нашего времени и еще долго ими останутся, даже когда закончат с футболом.

В этом сезоне Месси провел за «ПСЖ» 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

На счету Роналду в «МЮ» 16 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи. Ранее руководство клуба объявило о расторжении контракта с форвардом.

Алан Дзагоев. «Не скрывал, что хотел бы поиграть в Турции. Летом были варианты за границей». Дзагоев — о «Рубине», Слуцком, ЦСКА и фаворитах ЧМ

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Алан Дзагоев
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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