Алан Дзагоев: «Месси или Роналду? Всегда отдавал предпочтение аргентинцу»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» сказал, что в его личном рейтинге футболистов Лионель Месси стоит выше Криштиану Роналду.

— Кто лично для вас более великий — Месси или Роналду?

— Если нужно выбрать одного, то я всегда отдавал предпочтение Месси. Но однозначно оба великие игроки нашего времени и еще долго ими останутся, даже когда закончат с футболом.

В этом сезоне Месси провел за «ПСЖ» 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

На счету Роналду в «МЮ» 16 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи. Ранее руководство клуба объявило о расторжении контракта с форвардом.