Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:16

Инсайдер Романо: «Ливерпуль» объявит о назначении Слота на этой неделе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арне Слот.
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» уже на этой неделе объявит о назначении Арне Слота главным тренером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, с главным тренером «Фейеноордом» уже подписаны все необходимые документы. «Ливерпуль» выплатит за специалиста компенсацию в размере 13-15 миллионов евро.

В январе этого года Юрген Клопп, который сейчас возглавляет мерсисайдцев, объявил об уходе из команды по окончании сезона.

45-летний Слот работает с «Фейеноордом» с 2021 года. После 30 матчей его команда занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего ПСВ на 12 очков.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
Отца норвежских бегунов лишили аккредитации на Олимпиаду из-за скандала
Овечкин отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
У «Краснодара» украли лидерство, а «Сочи», «Урал» и «Оренбург» уже не спасти
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лестер» стал победителем чемпионшипа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 33 18 6 9 67-52 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 33 13 9 11 63-59 48
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 4 : 2
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 1 : 1
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 3 : 0
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 2
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 0 : 1
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 4 : 1
25.02 16:30
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
 1 : 0
26.02 23:00
Вест Хэм – Брентфорд
 4 : 2
2.05 21:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 25 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости