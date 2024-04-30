Инсайдер Романо: «Ливерпуль» объявит о назначении Слота на этой неделе

«Ливерпуль» уже на этой неделе объявит о назначении Арне Слота главным тренером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, с главным тренером «Фейеноордом» уже подписаны все необходимые документы. «Ливерпуль» выплатит за специалиста компенсацию в размере 13-15 миллионов евро.

В январе этого года Юрген Клопп, который сейчас возглавляет мерсисайдцев, объявил об уходе из команды по окончании сезона.

45-летний Слот работает с «Фейеноордом» с 2021 года. После 30 матчей его команда занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего ПСВ на 12 очков.