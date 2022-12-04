Гарри Кейн: «Пеле — невероятный футболист. Он вдохновляет нас»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн от лица команды пожелал здоровья трехкратному чемпиону мира Пеле, который был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу.

«Прежде всего, мы посылаем наши наилучшие пожелания ему и его семье. Он вдохновляет нас в нашей игре. Пеле — невероятный футболист и невероятный человек, и услышать похвалу от него было действительно особенным. Как человек, который всегда учится, он был точен в своих советах. Печально слышать эту новость, мы желаем ему всего наилучшего, не только я, но и вся сборная Англии», — приводит The Sport Talk слова Кейна.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что 82-летний Пеле получает паллиативную помощь после того, как химиотерапия перестала приносить ожидаемые результаты.

29 ноября легендарного бразильского футболиста госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.