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Гарри Кейн: «Пеле — невероятный футболист. Он вдохновляет нас»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн от лица команды пожелал здоровья трехкратному чемпиону мира Пеле, который был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу.

«Прежде всего, мы посылаем наши наилучшие пожелания ему и его семье. Он вдохновляет нас в нашей игре. Пеле — невероятный футболист и невероятный человек, и услышать похвалу от него было действительно особенным. Как человек, который всегда учится, он был точен в своих советах. Печально слышать эту новость, мы желаем ему всего наилучшего, не только я, но и вся сборная Англии», — приводит The Sport Talk слова Кейна.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что 82-летний Пеле получает паллиативную помощь после того, как химиотерапия перестала приносить ожидаемые результаты.

29 ноября легендарного бразильского футболиста госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.

Источник: https://m.thesportstak.com/soccer-news/pele-palliative-care-reports-harry-kane-hails-brazil-world-cup-legend

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

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1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Гарри Кейн
Пеле
Футбол
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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