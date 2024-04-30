«Бавария сыграет с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов 30 апреля в 22:00 мск

«Бавария» на своем поле сыграет с «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов во вторник, 30 апреля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию полуфинала Лиги чемпионов.

Ключевые события матча «Бавария» — «Реал» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Трансляцию встречи Лиги чемпионов бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Всего команды сыграли между собой 26 матчей. В 12 играх победу одержала «Бавария», в 11 — «Реал», еще 3 встречи завершились ничьей. Общий счет — 41 на 39 в пользу мюнхенцев.

На стадии 1/4 финала «Реал» прошел действующего победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити», а «Бавария» в двухматчевом противостоянии выиграла у «Арсенала». Ответная игра состоится 8 мая.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры