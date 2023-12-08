Романцев рассказал, как Лобановский заступился за него в 1997 году

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о поступке бывшего наставника сборной СССР Валерия Лобановского.

«Люблю вспоминать историю с Кубка Содружества в 1997-м. Один знакомый журналист, который любил садиться на моих пресс-конференциях в первый ряд и поддевать, задал провокационный вопрос: «После такого поражения вы не планируете подать в отставку?». Я закипел внутри, но не подал виду, а сидевший рядом Валерий Лобановский сказал ему: «Ты знаешь, мы можем любить или не любить Романцева, но не уважать его мы тебе не позволим. Выйди отсюда», — приводит слова Романцева RT.

69-летний Романцев — заслуженный тренер РСФСР, самый титулованный наставник в истории чемпионатов России по футболу.

Лобановский — главный тренер сборной СССР, с которой в 1988 году выиграл серебрянные медали чемпионата Европы. Умер в 2002 году.