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«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Вахдой» 4 мая в матче лиги Саудовской Аравии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Наср» 4 мая дома встретится с «Аль-Вахдой» в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра пройдет на арене «Мрсул Парк» в Эр-Рияде. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Наср» — «Аль-Вахда» можно будет по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 20.55 мск. Следите за ключевыми событиями встречи 30-го тура про-лиги в матч-центре «СЭ».

«Аль-Наср» с 71 баллом идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Вахда» — 12-я с 32 очками.

В составе «Аль-Насра» играет нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. В нынешнем сезоне 39-летний футболист провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 12 результативных передач.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Футбол
ФК Аль-Вахда
ФК Аль-Наср
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