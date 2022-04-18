Рейнальдо Руэда покинул пост главного тренера сборной Колумбии

Исполнительный комитет Колумбийской федерации футбола на заседании согласовал с Рейнальдо Руэда его отставку с поста главного тренера национальной команды.

Как сообщается на сайте федерации, вместе со специалистом сборную покинул и весь его тренерский штаб.

Имя нового главного тренера сборной Колумбии будет объявлено позднее.

Руэда возглавил национальную команду в 2021 году. Под руководством 65-летнего тренера колумбийская сборная не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.

Ранее Руэда был главным тренером в национальных командах Гондураса, Эквадора и Чили, а также возглавлял клубы «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».