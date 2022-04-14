Детский тренер получил 15 лет тюрьмы за 500 сексуальных актов с несовершеннолетней спортсменкой

Суд американского штата Огайо приговорил 42-летнего Чада Уиллхоффа, работавшего тренером по футболу, баскетболу и легкой атлетике в средней школе местечка Бетел-Тейт, к 15 годам тюрьмы за сексуальные отношения с несовершеннолетней подопечной.

Тренер подвозил на тренировки юную спортсменку, которая была родственницей его жены, и пользовался случаем для того, чтобы вступить с девочкой в интимную связь. Преступные действия Уиллхофф осуществлял на протяжении пяти лет — пострадавшей в этот период было от 12 до 16 лет.

Отношения имели место с 2002 по 2007 год — за это время тренер успел совершить более 500 сексуальных актов с юной подопечной. Но пострадавшая заявила о них только сейчас, после чего было заведено и расследовано уголовное дело. Присяжные признали Чада виновным по 10 пунктам.

Кроме того, появились обвинения этого тренера в развратных действия в отношении еще одной девочки и одного мальчика. Уиллхофф совмещал работу тренером с общественной деятельностью в местной баптистской церкви.