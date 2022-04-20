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Сегодня, 11:00

РФС ежегодно тратит 900 миллионов рублей на юношеские футбольные соревнования

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о расходах организации на юношеский футбол.

— Все соревнования, которые осуществляются внутри Юношеской футбольной лиги, а именно переезды, питание, проживание участников, осуществляется полностью за счет РФС. В настоящий момент РФС ежегодно выделяет на эту систему порядка 900 млн рублей инвестиций. Дополнительно мы тратим около 250-300 млн рублей непосредственно в эту инфраструктуру.

По инициативе РФС с 2019 года проводятся соревнования в рамках Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) среди игроков до 18 лет. Со второго сезона турнир проводится в двух лигах с участием игроков до 17 и 15 лет.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
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 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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Урал – Уфа
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Локомотив – Н. Новгород
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Сочи – Ахмат
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Рубин – Арсенал
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Химки – Кр. Советов
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Ростов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Динамо
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Ростов

 12
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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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