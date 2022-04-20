РФС ежегодно тратит 900 миллионов рублей на юношеские футбольные соревнования

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о расходах организации на юношеский футбол.

— Все соревнования, которые осуществляются внутри Юношеской футбольной лиги, а именно переезды, питание, проживание участников, осуществляется полностью за счет РФС. В настоящий момент РФС ежегодно выделяет на эту систему порядка 900 млн рублей инвестиций. Дополнительно мы тратим около 250-300 млн рублей непосредственно в эту инфраструктуру.

По инициативе РФС с 2019 года проводятся соревнования в рамках Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) среди игроков до 18 лет. Со второго сезона турнир проводится в двух лигах с участием игроков до 17 и 15 лет.