Озбилиз сообщил, что примет участие в матче памяти Цымбаларя
Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» сообщил, что примет участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.
«Да, я приму участие в матче», — сказал Озбилиз «СЭ».
Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.
Ранее о возможном участии Озбилиза в матче сообщил matchtv.ru.
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|2
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|
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Спартак – Сочи
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|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
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|
Ахмат – Краснодар
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|16.09
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|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
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Рубин – Зенит
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ЦСКА
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Краснодар
|4
|П
|
|
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Крылья Советов
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|
Максим Кузьмин
Балтика
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|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
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|К
|Ж
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|1
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