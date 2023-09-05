Озбилиз сообщил, что примет участие в матче памяти Цымбаларя

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» сообщил, что примет участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Да, я приму участие в матче», — сказал Озбилиз «СЭ».

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Ранее о возможном участии Озбилиза в матче сообщил matchtv.ru.