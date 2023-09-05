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Сегодня, 09:54

Озбилиз сообщил, что примет участие в матче памяти Цымбаларя

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» сообщил, что примет участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Да, я приму участие в матче», — сказал Озбилиз «СЭ».

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Ранее о возможном участии Озбилиза в матче сообщил matchtv.ru.

Арас Озбилис
Илья Цымбаларь
ФК Спартак (Москва)
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4
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5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
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7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
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9
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10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 - : -
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 - : -
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