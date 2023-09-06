Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол

Сегодня, 11:26

Месси, Холанн и Мбаппе вошли в тройку фаворитов на «Золотой мяч» по версии Goal

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото AFP

Интернет-издание Goal представило обновленный рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года.

По версии сайта, главным фаворитом на получение награды является нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторую строчку занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, а замыкает тройку игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В обновленном рейтинге нападающий Карим Бензема («Аль-Иттихад») опустился с пятого места на 12-е, а его позицию занял полузащитник Кевин де Брейне. Также в топ-10 на 6-й строчке оказался игрок «Манчестер Сити» Родри, на седьмой — Илкай Гюндоган («Барселона»), на восьмой — Виктор Осимхен («Наполи»), на девятой — Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), а на 10-й — Роберт Левандовски («Барселона»).

Имена номинантов на «Золотой мяч» — 2023 будут объявлены в среду, 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»);
2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Кевин де Брейне («Манчестер Сити», ранее был 7-м);
6. Родри («Манчестер Сити», новый игрок в спике);
7. Илкай Гюндоган («Барселона», новый игрок в спике);
8. Виктор Осимхен («Наполи», был 6-м);
9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», был 12-м);
10. Роберт Левандовски («Барселона», был 9-м);
11. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новый игрок в спике);
12. Карим Бензема («Аль-Иттихад», был 5-м);
13. Хвича Кварацхелия («Наполи», был 8-м);
14. Джуд Беллингем («Реал», новый игрок в спике);
15. Лаутаро Мартинес («Интер», был 20-м);
16. Джон Стоунс («Манчестер Сити», новый игрок в спике);
17. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», был 10-м);
18. Букайо Сака («Арсенал», был 13-м);
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новый игрок в спике);
20. Каземиро («Манчестер Юнайтед», был 17-м).

Источник: Goal
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
0
Читайте также
«Крылов никогда не говорил, как нам нужно играть». Большое интервью главного тренера «Авангарда»
Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу фигуристки Валиевой
Захарова заявила об осознании Киевом своей роли как инструмента в руках Запада
В Киеве прогремели взрывы, работает система противовоздушной обороны
Вильфанд сообщил о грядущих аномально высоких температурах в регионах РФ
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Озбилиз сообщил, что примет участие в матче памяти Цымбаларя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости