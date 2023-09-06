Месси, Холанн и Мбаппе вошли в тройку фаворитов на «Золотой мяч» по версии Goal
Интернет-издание Goal представило обновленный рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года.
По версии сайта, главным фаворитом на получение награды является нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторую строчку занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, а замыкает тройку игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
В обновленном рейтинге нападающий Карим Бензема («Аль-Иттихад») опустился с пятого места на 12-е, а его позицию занял полузащитник Кевин де Брейне. Также в топ-10 на 6-й строчке оказался игрок «Манчестер Сити» Родри, на седьмой — Илкай Гюндоган («Барселона»), на восьмой — Виктор Осимхен («Наполи»), на девятой — Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), а на 10-й — Роберт Левандовски («Барселона»).
Имена номинантов на «Золотой мяч» — 2023 будут объявлены в среду, 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами»);
2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Кевин де Брейне («Манчестер Сити», ранее был 7-м);
6. Родри («Манчестер Сити», новый игрок в спике);
7. Илкай Гюндоган («Барселона», новый игрок в спике);
8. Виктор Осимхен («Наполи», был 6-м);
9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», был 12-м);
10. Роберт Левандовски («Барселона», был 9-м);
11. Бернарду Силва («Манчестер Сити», новый игрок в спике);
12. Карим Бензема («Аль-Иттихад», был 5-м);
13. Хвича Кварацхелия («Наполи», был 8-м);
14. Джуд Беллингем («Реал», новый игрок в спике);
15. Лаутаро Мартинес («Интер», был 20-м);
16. Джон Стоунс («Манчестер Сити», новый игрок в спике);
17. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», был 10-м);
18. Букайо Сака («Арсенал», был 13-м);
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити», новый игрок в спике);
20. Каземиро («Манчестер Юнайтед», был 17-м).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0