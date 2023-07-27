Митрофанов считает трудным переход РФС в Африканскую конфедерацию

Генеральный секретарь Максим Митрофанов заявил, что переход РФС в Африканскую конфедерацию футбола сложно провести по ряду причин.

«Очевидно, что переход РФС в Африканскую конфедерацию футбола, мягко говоря, сложно провести по логистическим и экономическим причинам. Когда РФС, как и любая другая национальная ассоциация, находился в системе регулярных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА, то выстраивание прямых отношений со всем футбольным миром было нецелесообразным», — сказал Митрофанов на саммите «Россия — Африка».

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

Ранее Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин рассказал о важности сотрудничества с африканскими странами.