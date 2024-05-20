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Бекхэм рассказал о желании Месси помогать детям академий футбольных клубов

Виктория Кравченко
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Дэвид Бекхэм и Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, что думает о форварде своей команды Лионеле Месси.

Британец заявил, что приезд аргентинца играет большую роль в развитии местного спорта.

«Это касается того, что он делает на поле, и того, что он делает за его пределами. Дело не только в завоевании трофеев, к которым он все еще стремится, но и в том, что он хочет помогать развиваться детям из академий. Он стремится встретиться с каждым молодым парнем, когда путешествует по Америке. Вот такой он человек», — цитирует Бекхэма AS.

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года. 36-летний аргентинец забил 23 гола и сделал 16 результативных передач в 25 матчах за американскую команду во всех турнирах.

Вместе с «Интер Майами» Месси в 2023 году выиграл Кубок лиг — турнир, в котором выступают команды из американской МЛС и мексиканской лиги MX.

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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