Фильцов: «На бумаге у «Балтики» небольшие шансы на победу в Кубке России»

Бывший голкипер «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов поделился ожиданиями от матча суперфинала FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

«Думаю, шансы на победу в Кубке России у «Балтики» небольшие. Но это только на бумаге, надо не забывать, что финал — одна игра. Может произойти все что угодно. Фактор одной игры решает. «Балтика» может выиграть в финале за счет вратарской позиции и хорошей мотивации», — цитирует Фильцова Legalbet.