Левников назвал новое правило офсайда шагом в пользу атакующего футбола
Главный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников поделился мнением о намерении ФИФА изменить правило офсайда.
«На протяжении многих лет все изменения правил были направлены на то, чтобы дать преимущество атакующему футболу. Но, когда ввели ВАР и стали определять «вне игры» по факту — фиксировать маленькую часть тела, кусочек пятки, головы — то сделали огромный шаг назад, на мой взгляд. Это ударило по атакующему футболу: стало больше офсайдов, меньше голов. То, что предлагают сейчас Арсен Венгер и его единомышленники, — выход из ситуации, правильное решение. Фиксировать «вне игры» только в том случае, если все тело атакующего игрока находится ближе к воротам, чем тело защищающегося. Это в пользу атакующего футбола», — приводит «РБ Спорт» слова Левникова.
Ранее стало известно, что ФИФА может изменить правило «вне игры». Согласно новой концепции, футболист атакующей команды будет в офсайде, если все его тело в момент передачи находится ближе к воротам соперника, чем тело защитника.
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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