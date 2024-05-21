Почеттино прокомментировал свое увольнение из «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал свой уход из лондонской команды.

Во вторник, 21 мая, руководство «синих» объявило о расторжении контракта с 52-летним аргентинцем.

«Спасибо владельцам «Челси» и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Теперь у клуба есть хорошие возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в АПЛ и еврокубках в ближайшие годы», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Ранее в своей карьере аргентинец тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.