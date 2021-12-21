Байрамян и Сперцян претендуют на звание лучшего футболиста Армении 2021 года

Федерация футбола Армении опубликовала список кандидатов на награду лучшему игроку страны в 2021 году.

Среди претендентов оказались полузащитник два футболиста из РПЛ — полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, а также хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Также на звание лучшего футболиста года претендуют бывший нападающий «Сочи» и «Тамбова» Александр Карапетян и бывший защитник «Тамбова» и «Урала» Вараздат Ароян.