Байрамян и Сперцян претендуют на звание лучшего футболиста Армении 2021 года
20:55
Федерация футбола Армении опубликовала список кандидатов на награду лучшему игроку страны в 2021 году.
Среди претендентов оказались полузащитник два футболиста из РПЛ — полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, а также хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Также на звание лучшего футболиста года претендуют бывший нападающий «Сочи» и «Тамбова» Александр Карапетян и бывший защитник «Тамбова» и «Урала» Вараздат Ароян.
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