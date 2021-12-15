Кубок Африки могут отменить из-за нового штамма коронавируса «омикрон»

Кубок африканских наций, который должен пройти с 9 января по 6 февраля в Камеруне, может быть отменен из-за нового штамма коронавируса «омикрон», информирует GFFN со ссылкой на RMC.

Африканская конфедерация футбола (CAF) уже собрала экстренное заседание по поводу этго вопроса. Как отмечается, приезд футболистов и болельщиков из Европы может ухудшить эпидемиологическую ситуацию, а вирус может распространиться еще сильнее.

Французские и английские клубы поддержали вариант отмены турнира, так как не хотет подвергать опасности футболистов, а также проводить для них карантин из-за поездки.

Если Кубок Африки не состоится в Камернуе, то он пройдет в Кот-д'Ивуаре только летом 2023 года. Напомним, что летом 2022 года пройдет чемпионат мира в Катаре.