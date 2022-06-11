Комиссия РФС по работе с посредниками аккредитовала 16 агентов

10 июля состоялся экзамен для получения свидетельства об аккредитации посредника в футболе. В нем приняли участие 22 кандидата.

По итогам заседания комиссии было принято решение выдать свидетельства об аккредитации следующим кандидатам: Амирову Г.Ш., Андрееву А.П., Андрееву П.О., Арзютовой Н.А., Арчегову М.К., Бабенко А.А., Джабберганову Д.М., Коваленко С.Г., Махтиеву М.М., Панасюк Н.В., Потайнову О.А., Синькову А.И., Соломко Т.А., Сызаркину Е.С., Чибрикову М.Ю., Шпиневу В.В.

Срок их контрактов рассчитан на 4 года.