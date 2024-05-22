Каррера сообщил, что станет специальным гостем премии «Герои РПЛ»

Главный тренер «Асколи» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приезде в Москву. Итальянец станет специальным гостем премии «Герои РПЛ», которая состоится 27 мая.

«Да, я приеду!» — сказал Каррера «СЭ».

Ранее о такой возможности сообщал колумнист «СЭ» Максим Никитин.