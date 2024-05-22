Экс-тренер «Войводины»: «Зукич — сильный игрок, который может усилить ЦСКА»

Бывший тренер «Войводины» Радослав Батак в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес ЦСКА к полузащитнику Деяну Зукичу.

Ранее издание Mozzart Sport сообщило, что армейцы готовы предложить за капитана «Войводины» 2 миллиона евро. Скаут ЦСКА Алан Дзагоев наблюдал за игрой 23-летнего футболиста в финале Кубка Сербии.

«Зукич — очень перспективный игрок. Когда я пришел в «Войводину», то поверил в него, переместил его чуть ближе к атаке, после чего он сразу же стал забивать. Деян — большой профессионал, который работает на команду, а также самостоятельно выполняет упражнения до и после тренировок. Занимается своим телом. Он может сыграть на нескольких позициях на поле, очень универсальный игрок. Зукич — сильный футболист, который может усилить ЦСКА, но ему нужно будет немного времени для адаптации в российском чемпионате», — сказал Батак «СЭ».

Зукич выступает за основную команду «Войводины» с 2019 года. Всего он провел за клуб 196 матчей, в которых отметился 33 голами и 18 результативными передачами. В текущем сезоне на его счету 12 забитых мячей и 7 голевых передач в 42 играх во всех турнирах.